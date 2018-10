Extractul de șofran – Beneficii pentru sănătate

Vei întâlni adesea șofranul ca ingredient în rețetele exotice, dar nu este doar un condiment util pentru a obține un gust senzațional, ci și un remediu eficient pentru sănătate. Compușii activi din extractul de șofran sunt crocina, crocetina și picrocrocina.

Extractul de șofran este utilizat pentru tratarea numeroaselor afecțiuni printre care: acneea, degenerescența maculară, boala Alzheimer, depresia și diabetul. În plus, se consideră că șofranul are un efect analgezic și previne cancerul.

Deși este un remediu popular, încă nu există o bază științifică pentru toate presupusele beneficii ale acestui extract. Câteva dintre ele au fost dovedite, în timp ce restul trebuie să fie validate de cercetători.

Poate părea surprinzător că șofranul a fost verificat în primul rând ca tratament alternativ pentru depresie, dar rezultatele obținute au fost remarcabile. În urma studiilor realizate s-a constatat că în cazul depresiei de gravitate medie suplimentele care conțin extract de șofran sunt la fel de eficiente ca și fluoxetina, un medicament prescris adesea pentru tratarea acestei afecțiuni.

De asemenea, s-a putut observa că timpul de acțiune și primele efecte pozitive sunt mai rapide față de medicamentele convenționale. Extractul de șofran este foarte util pentru prevenirea gândurilor negative, precum și pentru a reuși să dormi liniștit. Atunci când organismul are parte de odihna adecvată și reacțiile la factorii perturbatori sunt mai reduse ca severitate. Extractul de șofran este o alternativă utilă pentru a evita tratamentul medicamentos, pe care multe persoane nu-l pot urma pe termen lung.

Dacă ai probleme cu kilogramele acumulate în ultima vreme, iar dietele nu au rezultatele dorite poți încerca extractul de șofran. Acționează rapid asupra apetitului și neutralizează temutele pofte alimentare care pot pune în pericol orice dietă.Potrivit cercetătorilor, extractul de șofran crește producția de serotonină, prevenind tentația de a gusta mereu ceva și centimetrii în plus. Astfel, persoanele supraponderale care iau extract de șofran timp de minimum 8 săptămâni vor reuși să reducă numărul de gustări de-a lungul zilei, chiar și în condițiile în care nu le sunt restricționate caloriile consumate. De asemenea, eliminarea kilogramelor în plus este accelerată, iar corpul are un aspect mult mai tonifiat ca urmare a utilizării acestui supliment.