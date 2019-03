5 remedii naturale pentru picioarele umflate

Poate că ai stat toată ziua în picioare, ești însărcinată sau ai probleme cu retenția de apă. Descoperă ce remedii rapide poți utiliza pentru a avea picioare frumoase și relaxate.

Picioarele umflate nu sunt deloc un lucru pe care trebuie să-l ignori. „Uneori umflarea poate indica o problemă cu inima, ficatul sau rinichii. Dacă observi că ți se umflă gleznele seara ar putea fi vorba despre o insuficiență cardiacă pe partea dreaptă”, potrivit dr. Ashutosh Gautam, specialist în ortopedie.

În cele mai multe cazuri picioarele umflate nu sunt un motiv de îngrijorare, dar este bine să aplici remedii punctuale pentru a îmbunătăți aspectul lor și a favoriza circulația normală a sângelui. Vei vedea că te vei simți mult mai odihnită și vei păși cu încredere în ziua următoare.



Iată ce remedii naturale poți folosi dacă ți se umflă picioarele:



1. Sarea grunjoasă

Pune apă călduță într-un lighean, plus 2-3 linguri de sare grunjoasă și ține picioarele în acest lichid de 2 ori pe zi. Evită să folosești apa fierbinte pentru că vei accentua umflarea. Această soluție va diminua durerea resimțită și va subția din nou gleznele pentru ca tu să poți purta pantofii preferați fără probleme.



2. Uleiul esențial de grepfrut

În cadrul studiilor realizate s-a constatat că uleiul esențial de grepfrut are un efect rapid împotriva umflăturilor. Umple cada cu apă caldă, adaugă 5-6 picături de ulei esențial și relaxează-te. Poți face același lucru și folosind un lighean cu apă călduță plus 2 picături de ulei esențial. Grepfrutul are proprietăți antioxidante, reducând durerile și umflarea în mod eficient. Acest ulei esențial are un efect diuretic și antiinflamator, fiind un remediu foarte util în timpul sarcinii.



3. Castravete și apă cu lămâie

„Este esențial și să crești cantitatea de lichide pentru a dilua concentrația de sodiu din organism. În loc să bei apă simplă pentru a elimina excesul de sodiu mai bine adaugă câteva felii de castravete și lămâie la fiecare pahar și bucură-te de gustul deosebit”, recomandă dr. , recomandă dr.Gautam. Castravetele și lămâia au proprietăți antiinflamatoare și vor elimina în scurt timp umflăturile, în special dacă se datorează retenției de lichide. Nutrienții din castravete ajută la eliberarea lichidului blocat în organism, reducând treptat umflarea.



4. Pepenele verde

Gustările contează și ele în cadrul planului de revigorare a picioarelor umflate. În loc să alegi dulciuri sau biscuiți îndreaptă-te spre o felie de pepene verde de fiecare dată când simți că vrei să mănânci ceva între mesele principale. „Este util să guști pepene verde de 2-3 ori pe zi pentru a reduce umflarea picioarelor. Este un diuretic puternic deoarece conține 92% apă și stimulează urinarea frecventă. Indiferent de sezon, pepenele te va ajuta să ai picioarele odihnite și să previi umflăturile care te împiedică să alegi orice pereche de pantofi”, spune dr. Ashutosh.



5.

Sunt un remediu din medicina Ayurveda utilizat de mult timp pentru a combate umflarea picioarelor. Adaugă 2-3 lingurițe de semințe de coriandru la o cană de apă și lasă la foc mic până când cantitatea de apă se reduce la jumătate. Strecoară, lasă să se răcească, apoi bea acest lichid. Repetă procedura de două ori pe zi.



Sfaturi suplimentare



Ține picioarele mai sus decât restul corpului

Când vine vorba despre umflarea picioarelor forța gravitațională nu te ajută deloc. „Pune picioarele pe o pernă pentru a te relaxa. Asigură-te că sunt mai sus decât inima și vei vedea că umflarea se va diminua”, spune dr. Gautam.



Fă mișcare

Nu sta jos foarte multe ore. Ia pauze de 5-10 minute și fă o scurtă plimbare. Exercițiile fizice efectuate de 3-4 ori pe săptămână te vor ajuta să ții sub control umflarea și să reduci durerile.