5 beneficii pentru piele ale bananelor. Cum să le folosești

Acest fruct delicios are efecte benefice nu doar pentru sănătate, ci și pentru piele atunci când este folosit sub forma tratamentelor naturale.

Top 5 beneficii ale bananenlor pentru piele

Hidratează pielea

Echilibrează producția de sebum

Are efecte antiîmbătrânire

Combate acneea

Estompează petele pigmentare

Oferă strălucire pielii

Bananele revitalizează și hrănesc pielea, o hidratează și ajută la prevenirea ridurilor și îmbătrânirii premature. De asemenea, poate combate acneea și echilibrează producția de sebum.Iată câțiva dintre nutrienții conținuți de banane care au efecte benefice asupra sănătății pielii și nu numai:Potasiu - Hidratează pielea uscatăVitamine din grupul B - Combat radicalii liberi ce cauzează îmbătrânirea prematură a pielii.Vitamina A - Vindecaă pielea uscată și iritată. Estompează cicatricile și petele pigmentare.Zinc - Combate bacteriile care provoacă acneeVitamina C - Este necesară pentru producția de colagen și combate raduicalii liberi.Vitamina E - Protejează pielea de efectele nocive ale razelor UVLectina - Distruge bacteriile care cauzează apariția acneeiAmino acizi - Hrănesc pielea, îmbunătățesc țesuturile conjunctive și ajută la menținerea elasticității pielii.Bogate în potasiu și având o textură cremoasă, bananele hidratează pielea și o fac suplă și catifelată. Dacă pielea ta este uscată, aplică o mască cu banană. Tot ce trebuie să faci este să pisezi o banană bine coaptă și să aplici pasta obținută pe față, evitând zona ochilor. Clătește-te cu apă călduță după aproximativ 10-15 minute.Dacă ai tenul gras, o mască cu banană, zeamă de lămâie și miere va face adevărate minuni pentru pielea ta. Banana are un efect delicat de exfoliere și purificare, eliminând excesul de sebum și hidratând în același timp pielea. Pisează o banană, adaugă o linguriță cu miere și o jumătate de linguriță cu zeamă de lămâie. Aplică pe față, lasă să acționeze timp de zece minute, apoi clătește-te cu apă călduță.Banana conține nutrienți care estompează petele pigmentare și previn apariția ridurilor fine.În asociere cu alte ingrediente care combat ridurile și pe care le găsești de asemenea în bucătăria ta, vei obține o mască nutritivă antiîmbătrânire. Amestecă o banană bine coaptă, pisată cu furculița, cu o linguriță cu suc de portocală proaspăt stors și o linguriță cu iaurt. Aplică pe ten, lasă să acționeze timp de zece minute, apoi clătește-te.Bananele și chiar și cojile de banană sunt remedii naturale excelente pentru a combate apariția coșurilor. Poți aplica direct interiorul unei coji de banană pe zonele afectate pentru a reduce inflamația și a elimina bacteriile. De asemenea, folosește o mască din banană pisată, miere și turmeric pentru a ilumina pielea și a reduce acneea. Clătește-te și tamponează tenul cu un prosop curat.Fie că este vorba de cicatricile lăsate de coșuri sau de petele cauzate de soare, le poți reduce și uniformiza culoarea pielii cu ajutorul măștilor naturale cu banană.Aplică de două ori pe săptămână o mască cu banană pisată și vei vedea rezultatele. Tenul tău va avea o culoare uniformă și va fi în același timp mult mai hidratat.Pentru că are numeroși nutrienți care hidratează pielea, dar și antioxidanți și proprietăți de exfoliere, banana este un remediu excelent pentru tratarea tenului cu aspect mat, obosit. Amestecă o banană pisată cu o lingură cu piure de avocado și puțină miere. Aplică pe ten, lasă să acționeze timp de 20 de minute, apoi clătește-te.