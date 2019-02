Urmașul lui Karl Lagerfeld: Cine este Hudson Kroenig, puștiul-minune din lumea modei care ar putea moșteni averea designerului

Karl Lagerfeld ținea mult la finul său de botez care și-a început cariera de model la doi ani și e posibil să-l fi menționat în testament. Designerul avea o avere de aproape 200 de milioane de dolari.

Toată lumea a aflat cât de mult o iubea Karl Lagerfeld pe Choupette, pisica aristocrată pe care o răsfăța ca pe o divă. Pentru el era ca un copil. Deși nu a avut un urmaș biologic, Lagerfeld are unul care a pornit deja pe urmele sale și la care ținea enorm - finul său de botez, Hudson Kroenig.



Întrebarea care stăruie acum este dacă fiul modelului Brad Kroenig, pe care Karl îl considera muza lui, apare menționat în testamentul designerului, ceea ce ar însemna că el ar fi unul dintre moștenitorii acestuia. În orice caz, puștiul s-a născut într-o zodie norocoasă avându-l naș pe Unchiul Karl, notează Daily Mail.



Viitorul lui Hudson a fost pecetluit la începutul anilor 2000, când Lagerfeld l-a întâlnit pe modelul Brad Kroenig la Biarritz, unde acesta făcea o ședință foto pentru VMan. Conform The Cut, Brad avea deja un portofoliu impresionant, în care strânsese colaborări cu Abercrombie + Fitch, Tommy Hilfiger și Perry Ellis, dar cariera lui a decolat când Karl l-a observat. A devenit repede muza celebrului creator, iar relația profesională s-a transformat într-una de familie.



În ultimii ani, Karl îl considera pe Brad unul dintre "băieții lui", ceea ce însemna că era membrul unui grup de elită din care făceau parte modele masculine cu care designerul lucra, pe care le distribuia în show-urile sale, cu care călătorea și pe care le prețuia oferindu-le cadouri scumpe. "Băieții sunt ca o familie. Eu n-am o familie, așa că e bine să-i am pe ei ca niște fii, dar fără problemele neplăcute pe care fiii le pot produce", explica Lagerfeld pentru The New York Times Magazine.



Când Brad s-a căsătorit cu soția sa, Nicole - fiica antrenorului de tenis Nick Bollettieri, cel care a lucrat cu Andre Agassi și surorile Williams - iar cei doi au devenit părinți în 2008, l-au desemnat pe designerul casei Chanel să le boteze băiatul. Karl a acceptat și n-a durat mult până când și-a pus finul la treabă.

, a povestit Bard într-un interviu publicat în 2016 de Prestige În vara lui 2010, micul Hudson își făcea debutul la prezentarea de la Paris a colecției de primăvară a casei Chanel, adus pe podium de tatăl său., a povestit puștiul.Dovedind un talent înnăscut, Hudson a continuat să defileze în câteva zeci de show-uri, iar acum, la 11 ani, are viitorul asigurat pe catwalk. De fiecare dată era ținut de mână de nașul său ori de un model, dar a avut și apariții solo. În 2014, el a mers pe scenă alături de Karl și de Cara Delevingne la un show organizat la Paris., a spus în 2015 mama lui, Nicole, pentru Vanity Fair Karl avea numai cuvinte de laudă despre puștiul-minune și i-a umplut dulapul cu ținute Chanel create pentru el., a spus designerul în 2015., a mai spus Lagerfeld.