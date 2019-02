Legendarul domn Karl Lagerfeld: Creatorul extravagant care a salvat casa Chanel și își permitea să spună ce gândea

Genial, necruțător și extravagant, Karl Lagerfeld era un veritabil superstar al modei internaționale. El s-a făcut respectat prin talentul ieșit din comun și prin declarațiile sale acide.

Din resursele uriașe ale talentului său nestăvilit, Karl Lagerfeld a găsit destulă forță pentru a-și pune pecetea asupra modei, dar a izbutit să lase în urmă mult mai mult decât viziunea sa despre frumos - un etalon al stilului și al extravaganței, secvențe și cuvinte memorabile, o mulțime de oameni care tânjesc după el și o pisică pe care o iubea enorm și pe care o numea "fetița" lui, celebra Choupette.



Enigmatic, usturător de sincer, perfecționist, creatorul german a plecat din această lume discret, fără se abată de la linia lui, așa cum a făcut în fiecare zi din existența sa. În ultima vreme îmbătrânise mai mult, devenise mai plăpând, iar aparițiile lui publice se răriseră. În ianuarie, când a lipsit de la show-ul casei Chanel, surse din cadrul companiei au anunțat că era "prea obosit".



Designerul suferea de cancer de pancreas și a fost transportat de urgență la spital, unde s-a stins din viață la 85 de ani. "N-a spus nimic despre boala lui, a luptat cu curaj. Karl era foarte mândru de forma sa și de stilul lui sănătos de viață, iar cancerul pancreatic a venit ca un șoc uriaș", a spus o sursă citată de Daily Mail.



Celebrităţi din lumea modei, actori şi actriţe, printre care Donatella Versace, Victoria Beckham, Marion Cotillard, Antonio Banderas, Diane Kruger, Gigi Hadid, i-au adus un omagiu superstarului modei. "Karl, geniul tău a atins multe suflete, în special pe al lui Gianni şi pe al meu. Nu vom uita niciodată talentul tău incredibil şi inspiraţia ta eternă. Vom învăţa mereu de la tine", a scris Donatella Versace pe Twitter.



"Karl... nu pot spune cât de mult ai însemnat pentru mine şi cât de mult îmi vei lipsi. Nu voi uita niciodată bunătatea ta, râsul tău, imaginaţia ta. Am venit în Franţa să te văd săptămâna aceasta şi să te prezint fiicei mele... Am inima frântă, a fost prea târziu. Odihneşte-te în pace, te ador!", a scris, cu tristețe, muza Chanel, actrița Diane Kruger.



Victoria Beckham, care a învățat mult de la Lagerfeld, i-a adus și ea un omagiu: "Sunt atât de tristă să aud asta. Karl a fost un geniu şi întotdeauna cald şi generos cu mine personal şi profesional."



Designerul era un brand în sine, îndeosebi grație stilului său unic. În ultimii ani, Lagerfeld purta costume în culori închise, își prindea părul alb într-o coadă, iar nelipsiții ochelari negri de soare îi conturau aspectul inconfundabil. Însă aspectul și accesoriile favorite s-au schimbat de-a lungul timpului - multă vreme el a ținut în mână un evantai oriunde mergea.



Cunoscut pentru că îi plăcea Diet Coke, Lagerfeld spunea cu mândrie că a slăbit la începutul anilor 2000 ca să încapă în costumele subțiri ca lama de ras create de designerul lui Christian Dior, Hedi Slimane.



În rarele momente în care nu lucra, Lagerfeld se retrăgea într-una din numeroasele lui case din Paris, Germania, Italia sau Monaco, decorate cu imitații din carbon ale interioarelor de secol 18.



Foarte rezervat în privința vieții private, el a vorbit într-o carte din 2017 despre relația de 18 ani cu fostul partener, francezul Jacques de Bascher, care a murit de SIDA la 38 de ani.

Lagerfeld i s-a confesat autoarei, Marie Ottavi, dezvăluind că în ultimele zile de viață ale partenerului său a dormit lângă patul acestuia.Cunoscut în înalta societate de la Paris îndeosebi pentru petrecerile sale destrăbălate, De Bascher a murit în 1989 și chiar dacă au fost împreună timp de aproape 20 de ani, Lagerfeld a spus că nu au făcut niciodată sex. În 2010, designerul a spus că el nu se culcă cu cei pe care îi iubește și preferă să plătească escorte de lux., a declarat Karl pentru Vice.În ciuda vârstei, a firii sale enigmatice și a aspectului oarecum fioros, Karl Lagerfeld a excelat într-un domeniu dedicat în primul rând tinerilor. A colaborat bine cu tinerii până în ultimul moment, cel mai recent făcând pereche pe podium cu Kaia Gerber, fiica de 18 ani a modelului Cindy Crawford, pentru o colecție lansată de brandul Karl Lagerfeld în 2018.Fantastic de inspirat și foarte influent, Karl părea că are puterea de a face să strălucească orice atingea. Era renumit pentru că făcuse o vedetă din pisica sa, pe care o iubea nespus. În aprilie anul trecut a declarat pentru revista Numéro că vrea să fie înmormântat cu Choupette, o siameză albă, despre care spunea că este cea mai faimoasă pisică din lume.Animalul lui de companie are propriul birou, lângă masa lui de lucru, zboară cu un avion privat, are trei menajere și se descurcă cu tehnologia touch-screen: are iPad-ul ei, iar contul său de Twitter este urmărit de 49.800 de admiratori., a declarat designerul german.Într-un interviu publicat de Harper’s Bazaar, Lagerfeld a spus că pisica are șoferul ei, urăște să i se taie gheruțele, adoră să se joace cu pungile de cumpărături și mănâncă numai meniuri de lux. Un lucru e cert: Choupette apare în testamentul celebrului creator de modă și va moșteni o parte din averea acestuia.Lagerfeld avea și un talent înnăscut de a meșteșugări diverse lucruri. Fotograf talentat, își făcea design-ul colecțiilor de mână, un fenomen tot mai rar în lumea modei. Show-urile sale pentru Chanel deveniseră recunoscute pentru extravaganța și imaginația debordantă. A creat scene memorabile, în care a imaginat lumea așa cum o vedea el - și-a pus modelele să defileze prin intrarea unui "aeroport Chanel", într-un supermarket, pe o plajă, toate fiind decoruri imaginate de el.