Singur acasă și plin de bani: Ce avere are acum Macaulay Culkin după ce a fost cel mai iubit copil din lume

Actorul a devenit celebru cu rolul copilului neastâmpărat din seria „Home Alone“. Iată câți bani a primit pentru a juca în cel mai de succes film de Crăciun și ce avere are acum!

În 1990 cucerea inimile a milioane de oameni și continuă să încânte generații întregi cu rolul lui Kevin McCallister, băiețelul de opt ani din "Home Alone" care rămâne singur acasă și le vine de hac răufăcătorilor. Chipul lui adorabil și năzdrăvăniile pe care le făcea i-au adus consacrarea definitivă de la o vârstă fragedă, micul actor primind o nominalizare la Globul de Aur la categoria Cel mai bun actor într-o comedie.



După numai câteva luni, Macaulay Culkin revenea pe ecrane în comedia "My Girl" din 1991, iar anul următor făcea din nou succes în "Home Alone 2: Lost in New York". Au urmat alte apariții reușite în producții precum "The Good Son", "The Nutcracker" și "Richie Rich".



La apogeul celebrității sale, Macaulay Culkin era considerat cel mai de succes copil din lumea filmului de la Shirley Temple, dar în 1994 el a ieșit din circuit și a intrat într-un con de umbră, în timp ce filmele sale au continuat să ne încânte în fiecare an, de Crăciun.



În 2003, Macaulay s-a întors. A avut câteva apariții pe micul ecran, în show-ul de televiziune "Will and Grace", și a jucat în filmul "Party Monster". Starul în vârstă de 38 de ani și-a lansat autobiografia, intitulată "Junior", iar în 2013 a început o carieră muzicală cu trupa rock al cărei cofondator și solist este, The Pizza Underground.



În acești ani în care nu a mai reușit să repete succesul formidabil pe care l-a cunoscut când era copil, Macaulay Culkin a reușit, totuși, să strângă o avere considerabilă, grație anilor de glorie din copilărie. Ziarul britanic The Daily Express a calculat câți bani are acum starul din "Singur acasă".



Potrivit site-ului Wealthy Gorilla, averea lui Macaulay se ridică în 2018 la 15 milioane de dolari, mare parte a banilor fiind obținuți de pe urma comediei "Home Alone", care a fost filmul cu cele mai mari încasări în 1990.



Copilul-actor a fost plătit cu aproximativ 100.000 de dolari pentru rolul cu care avea să cucerească lumea.

Poate părea o sumă derizorie astăzi, dar la acea vreme nu erau puțini bani și în plus producătorii nu se așteptau la succesul uriaș pe care l-a înregistrat acest film.Doi ani mai târziu, Macaulay Culkin era apreciat la justa lui valoare după succesul colosal al primului blockbuster: conform site-ului Quora , el a primit 4.500.000 de dolari pentru următorul film din seria "Singur Acasă". Astăzi, milioanele din contul actorului s-au înmulțit considerabil, în mare parte grație încasărilor din drepturile de autor ale comediilor care și acum sunt foarte apreciate.

Averea pe care a strâns-o talentatul copil-actor a avut prețul ei. Macaulay Culkin a dezvăluit că părinţii l-au exploatat financiar. Viaţa lui a început să se schimbe în bine odată cu filmările pentru "Richie Rich", când părinţii s-au despărţit.

, a povestit el.Culkin a ieşit de sub tutela părinţilor care nu i-au mai putut controla veniturile, iar viaţa lui a revenit la normal. De atunci, relaţia actorului cu tatăl său, Kit, a rămas la fel de rece. În 2016, Kit, care a suferit un atac cerebral în urmă cu câţiva ani, a spus pentru Daily Mail despre Macaulay: