Sean Penn are o iubită de 24 de ani: E mai frumoasă decât Charlize Theron?

Starul american este din nou îndrăgostit. Noua lui cucerire este o actriţă de 24 de ani, Leila George, fiica actorului Vincent D'Onofrio (57 de ani), cunoscut pentru rolul din "Lege şi Ordine".Potrivit cotidianului britanic Daily Mail , Sean Penn şi mama iubitei sale, actriţa Greta Scacchi, au aceeaşi vârstă, 56 de ani. Mai mult, Leila este cu un an mai mică decât fiica lui Sean, Dylan Penn.Leila şi Sean Penn au fost fotografiaţi miercuri în timp ce se sărutau şi se bălăceau în apa oceanului, la Oahu, iar actorul părea subjugat de tânăra lui parteneră, scrie ziarul citat.Cariera tinerei australience este abia la început. Ea a absolvit la 19 ani Şcoala de film din Sydney, apoi a studiat timp de doi ani la Institutul Lee Strasberg din New York.Leila George a jucat recent în "May I Sleep With Danger?", alături de James Franco şi Tori Spelling.Sean Penn s-a despărţit de Charlize Theron (41 de ani) în vara anului trecut, după o relaţie care a durat 18 luni, deşi actorul a cerut-o în căsătorie pe Charlize Theron în timpul unei vacanţe romantice la Paris în noiembrie 2014, iar actriţa sud-africană declarase că Sean Penn reprezintă iubirea vieţii sale.Sean Penn a trecut prin două căsnicii - cu cântăreaţa Madonna, din 1985 până în 1989, şi cu actriţa Robin Wright, din 1996 până în 2010. Sean Penn are împreună cu fosta sa soţie Robin Wright doi copii - Dylan, în vârstă de 23 de ani, şi Hopper, în vârstă de 20 de ani.