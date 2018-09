Scena cu Brad Pitt și DiCaprio care nu apare în filmul lor: Unul din ei își dă cu balsam de buze

Cei doi actori au filmat mai multe scene pentru filmul „Once Upon A Time In Hollywood“. Cea mai interesantă și amuzantă secvență nu va intra, însă, la montaj.

Ce face doi dintre cei mai cuceritori bărbați de la Hollywood când stau într-o mașină și se pregătesc să filmeze câteva scene? Orice răspuns ar fi greșit, pentru că Brad Pitt e imprevizibil de data asta - în timp ce stătea de vorbă cu Leonardo DiCaprio, fostul soț al Angelinei Jolie și-a dat cu balsam de buze.



Cei doi actori au fost fotografiați în timpul filmărilor pentru producția lui Quentin Tarantino, "Once Upon A Time In Hollywood", iar secvența amuzantă a fost surprinsă într-o scurtă pauză. Fie că avea buzele crăpate sau doar dorea să arate mai bine, Brad Pitt și-a aplicat serios balsamul pe buze în timp ce DiCaprio, care avea ochelari de soare, vorbea cu el.



Cu frizura retro aranjată special și îmbrăcat cu un tricou negru, jeanși și jachetă din denim, Brad Pitt părea teleportat de la sfârșitul anilor '60, în care se petrece acțiunea peliculei.

Leo era și el "din același film", cu o bluză de culoare cărămizie și cu o jachetă maron din piele.Cei doi au filmat mai multe scene în care cei doi stau de vorbă într-o mașină veche, iar în pauze glumeau cu regizorul, scrie Daily Mail Di Caprio îl interpretează în "Once Upon a Time in Hollywood" pe fostul star TV Rick Dalton, în timp ce Pitt îl portretizează pe Cliff Booth, prietenul apropiat al lui Dalton şi dublura sa în cascadorii, amândoi încercând să reuşească la Hollywood în anii marcați de crimele lui Charles Manson.