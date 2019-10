Nunta lui Rafael Nadal: Rochia de mireasă pe care a purtat-o iubita lui

Rafael Nadal s-a căsătorit sâmbătă, în Mallorca, cu María Perelló, iubita lui, cu care are o relație de 14 ani. Rochia de mireasă poate fi văzută acum în prima imagine oficială de la eveniment.

Publicul are acum ocazia să vadă pentru prima oară rochia de mireasă pe care María Perelló a purtat-o în ziua nunții cu Rafael Nadal. Ținuta a fost creată de designerul spaniol Rosa Clara și poate fi admirată într-una dintre imaginile oficiale de la nuntă, în care cei doi miri sunt surprinși îmbrățișați și zâmbind.



Rochia din dantelă inspirată din stilul francez Art Deco, cu mâneci lungi și decolteu împodobit cu pietre prețioase, a fost creată din mătase și are trenă detașabilă. Mireasa și-a completat ținuta cu o pereche de cercei în formă de picătură, relatează Daily Mail.



Rafael a arătat perfect într-o ținută impecabilă - pantaloni gri charcoal, haină și cravată de aceeași culoare și cămașă albă.



Rosa Clara a dezvăluit pe blogul său că mireasa s-a implicat activ în procesul de creație al rochiei, dar și în crearea rochiei pe care a purtat-o la petrecerea de după ceremonie.





Rosa a mai scris că a creat și ținutele purtate de mama miresei, María Pascual, precum și pe cea a mamei lui Rafael Nadal, Ana María Parera, și a surorii acestuia, Maribel Nadal.





"Mă simt norocoasă că am întâlnit-o pe Merry și pentru că am creat rochia de mireasă pe care ea a visat-o mereu. , a scris Rosa Clara.



"Legătura cu Merry a fost imediată, ca și cea cu mama ei, cu mama și sora lui Rafa. Este o familie extraordinară și a fost o plăcere să lucrez cu ele", a adăugat designerul.



Tenismenul Rafael Nadal, numărul 2 mondial, în vârstă de 33 de ani, s-a căsătorit sâmbătă cu María Perelló, în vârstă de 31 de ani, cu care are o relaţie de 14 ani.

Ceremonia privată a avut loc în localitatea Pollenca, din apropiere de Mallorca, în Insulele Baleare.Cei 350 de invitaţi au fost rugaţi să-şi lase telefoanele mobile în cutii de valori înainte de a asista la ceremonie.Printre invitaţi s-au aflat fostul rege Juan Carlos şi regina Sofia, cântăreţul Julio Iglesias, dar şi jucătorii de tenis David Ferrer, Feliciano López, Marc López şi Juan Mónaco.Foto: Daily Mail