Cum arată astăzi casa în care s-a filmat celebra comedie „Singur acasă”

În ultimii ani, vizionarea filmului „Singur acasă”, în luna decembrie, a devenit o adevărată tradiție, așa cum este și prepararea sarmalelor sau a cozonacului. Astfel, puțini sunt cei care pot să spună că nu cunosc povestea lui Kevin McCallister, băiatul uitat acasă de familie.

Pe aceia dintre voi care au vizionat filmul, ii invitam sa descopere in randurile de mai jos cum arata in prezent casa in care s-a filmat comedia, iar pe cei care nu cunosc povestea, ii invitam sa afle cateva detalii importante despre celebrul film.





Cum arata astazi casa in care s-a filmat celebra comedie „Singur acasa”