Noi nu suntem la fel și nici copiii noștri nu sunt la fel! Încetați să-mi mai spuneți cum ar trebui să-mi cresc copilul!

Credeam că le știu pe toate înainte să fiu mamă! Credeam că o meargă totul lin și frumos ca un balon de heliu care o ia către cer. În realitate, balonul ăsta nu are deloc heliu, încerci să-l ții sus pe palmă în timp ce plouă, bate vântul, ninge, e viscol, e grindină și, mă rog, mai e și soare, când și când.

Aveam să descopăr destul de repede că lucrurile nu sunt așa cum se văd prin filme și cum auzi de pe la alții - care îți zic doar chestiile care merită spuse. De atunci, am decis să nu mă bag în oala nimănui. Oricum, mi se pare că noi toți, părinții, suntem ca niște furnici amețite care cară toată ziua greutăți de N ori mai mari decât corpul, iar copiii vin și, peste greutățilea acestea, mai pun și ei ce pot - ca niște oameni care stropesc cu oțet. Nu ne omoară, dar nu pot să zic că nu ne amețesc și nu ne fac să ne târâm cum și pe unde putem.

Și nici așa, când am fost sunată și întrebată cum ar trebui procedat în alăptare/diversificare/vaccinare/orice, am ales să direcționez discuția către un specialist, care nu pot fi nici eu și nici altă mamă (mă rog, decât dacă e medic specialist). Nu am vrut să intervin nici acolo unde lucrurile păreau greșite în educație. Singurele intervenții au fost pe tema bătăii. Dar să încep să îi spun unei mame că nu face bine când își condiționează copilul, când îl amenință, când îl ridiculizează în public, niciodată n-am făcut și nici n-am să fac.Pot, eventual, să explic de ce eu procedez într-un fel sau altul, dar nu voi spune nimănui că trebuie făcut așa.