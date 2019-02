Noi dezvăluiri despre trecutul lui Michael Jackson: „M-a abuzat în spatele unei uși pe care scria - Nu deranjați!“

Wade Robson era un copil când a câștigat un concurs și l-a întâlnit pe Michael. El susține acum că, la doi ani după ce l-a cunoscut, Michael l-a abuzat.

Vizibil copleșit de ceea ce trăia, un băiețel de cinci ani îi strângea mâna lui Michael Jackson. Se întâmpla în 1989, iar puștiul, Wade Robson, era înnebunit după Michael. Învățase să danseze pe piesa "Thriller" și a câștigat un concurs televizat al cărui premiu era întâlnirea cu idolul său. După doi ani, Michael l-a abuzat, susține el astăzi.



Mai multe imagini care păreau secvențe inocente au fost prezentate pentru prima oară în noul documentar care îl acuză de pedofilie pe Michael Jackson. Starul apare în timp ce îl vizitează pe Robson la el acasă și pozează cu părinții și sora acestuia.



Robson are acum 36 de ani și este coregraf. El spune că Jackson s-a împrietenit cu el și cu familia sa înainte de a-l molesta într-un dormitor cu semnul "Nu deranjați" pe ușă, la ranch-ul lui Neverland, din California.



În documentarul "Leaving Neverland" Robson spune că Michael l-a forțat să facă sex cu el în timp ce părinții lui dormeau în apropiere. Băiatul a fost lăsat la reședința starului în timp ce familia a plecat într-o călătorie în America și a fost forțat să facă sex în fiecare noapte.



"A fost unul dintre cei mai amabili, drăguți și iubitori oameni pe care i-am cunoscut. M-a ajutat enorm, m-a ajutat în carieră, mi-a susținut creativitatea și m-a ajutat cu toate lucrurile de genul ăsta. Dar m-a și abuzat sexual timp de șapte ani", povestește Robson în film.



În alte secvențe, Jackson apare în timp ce aruncă bani în sus cu o altă presupusă victimă, James Safechuck, acum în vârstă de 40 de ani. Acesta l-a întâlnit prima oară în 1986, la nouă ani, când au jucat împreună într-o reclamă pentru Pepsi. Safechuck susține că Michael a început să-l abuzeze un an mai târziu, când el avea 10, și a continuat să o facă timp de mai mulți ani, recompensându-l cu bijuterii. Odată a pus în scenă și o farsă, în care cei doi se căsătoreau, povestește bărbatul.



Într-un cadru din filmul realizat de HBO, Jackson zâmbește în timp ce stă pe patul din camera lui Safechuck.

Regizorul documentarului, Dan Reed, spune că filmul este mai mult despre victimele lui Michael decât despre acesta. "Tot timpul am făcut filmul ăsta despre Wade Robason și James Safechuck, nu un film despre Michael Jackson - e despre Wade, James și familiile lor. , a explicat Reed.



Regizorul a adăugat că deși Robson și Safechuck s-au întâlnit de câteva ori când erau copii, ei n-au vorbit despre ce li s-a întâmplat până în 2014, când se aflau în biroul unei case de avocatură. De atunci, ei nu au mai avut nicio legătură până în ziua în care documentarul a fost prezentat la Festivalul de film Sundance, în acest an. "Au stat puțin de vorbă. A fost frumos să-i vedem pentru că se descurcă bine (...). A fost foarte emoționant și pentru ei", a spus regizorul.



Reed crede că părinții lui Safechuck au fost păcăliți de Jackson, care i-a manipulat pentru a-l lăsa pe fiul lor să stea cât mai mult timp cu el: "Stephanie (mama lui, n.r.) l-a băgat în reclame, dar nu cred că-l forța.



Reed a continuat: "Nu se pune problema dacă ea i-a permis lui Jackson să doarmă cu James noaptea în aceeași cameră. A fost o vreme când ea ar fi spus că nu se poate una ca asta. Dar tot ce s-a întâmplat a fost copleșitor, ea spunea că parcă era un basm. <<Amândoi, și eu și soțul meu, am fost absorbiți în asta>>, a spus ea"



Robson și Safechuck au dat detalii concrete despre abuzurile sexuale la care au fost supuși, multe dintre acestea petrecându-se la Neverland și în camere de hotel.