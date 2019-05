Mel B, spitalizată de urgență: Vedeta de la Spice Girls şi-a pierdut vederea la ochiul drept

Cântăreața britanică a fost spitalizată de urgenţă, la Londra, după ce şi-a pierdut complet vederea la ochiul drept.

Melanie Brown s-a temut că ar putea orbi complet după ce vineri a fost internată în spitalul londonez Moorfields, cu doar câteva săptămâni înainte de începerea turneului trupei Spice Girls. Cântăreața în vârstă de 43 de ani s-a prezentat la spital și le-a spus medicilor că a orbit complet și nu mai poate vedea nimic după ce și-a pierdut vederea la ochiul drept, relatează The Sun.



Artista şi-a pierdut vederea la ochiul stâng, în urma unei intervenţii chirurgicale suferite în urmă cu 20 de ani, astfel că atunci când nu a mai putut vedea nici cu ochiul drept, ea s-a speriat. Din fericire, în urma unui tratament, cântăreaţa şi-a recăpătat vederea la acel ochi, iar un purtător de cuvânt al grupului Spice Girls a transmis că "totul este sub control".



"Mel era într-o stare destul de proastă. , a povestit o sursă din anturajul vedetei. "Mel era îngrozită și striga că nu poate vede nimic. A venit la spital cu o asistentă care o ținea de mână. Nimeni nu știe ce a urmat, dar a avut parte de un tratament foarte bun", a mai spus sursa.



Altcineva a povestit pentru Daily Mail că Mel B a fost tratată de un medic specialist. Deși motivul afecțiunii pe care a acuzat-o artista estre neclar, se pare că aceasta are legătură cu problemele sale de vedere anterioare.

Artista a fost transferată mai târziu la Luton și la departamentul de oftalmologie al spitalului Dunstable, apoi a fost externată când medicii s-au asigurat că totul este în regulă și ea poate vedea.