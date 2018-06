Kim Kardashian a luat-o de la zero: Kanye West i-a zis că are un stil oribil şi i-a aruncat hainele

Starleta a dezvăluit că soţul a învăţat-o să aibă un stil al ei. Acesta i-a aruncat toate hainele şi i-a dat altele create de designeri de care nu auzise.

Înainte de a deveni faimoasă, Kim Kardashian era o prinţesă a kitsch-ului. Nu că acum ar fi un ideal de urmat, dar astăzi şi-a construit o imagine care a consacrat-o şi care, ne place sau nu, se bucură de succes. În primii ani în care şi-a început cariera de starletă de reality show şi de regină a selfie-urilor, Kim Kardashian era un adevărat dezastru în materie de stil, chiar ea recunoaşte asta. Iar cel care i-a deschis ochii a fost Kanye West, pasionat de modă.



Într-un discurs rostit la un eveniment la Westfield Century City, în California, Kim a dezvăluit că soţul ei i-a aruncat toate hainele din dulap, spunându-i că are cel mai prost stil şi i-a dăruit în schimb o mulţime de ţinute create de designeri de care nu auzise. "Am crezut mereu că am un stil bun până când l-am cunoscut pe soţul meu şi el mi-a spus că am un stil oribil. A fost foarte drăguţ şi mi-a golit tot dulapul. Cred că avea 250 de perechi de pantofi când mi-a aruncat tot şi când am terminat de golit, am rămas cu numai două perechi şi am plâns", a povestit ea.



Din fericire, Kanye West i-a făcut o surpriză frumoasă şi a aranjat în aşa fel încât dulapul să-i fie înţesat numai cu creaţii de designer în timp ce ei erau plecaţi. "Când ne-am întors, dulapul meu era plin la loc cu lucruri noi. Erau rafturi întregi de haine create de designeri de care eu nu auzisem până atunci, precum Lanvin şi Givenchy. Nu ştiam de ei. Am păstrat tot, pentru că au o valoare sentimentală pentru mine", a mărturisit Kardashian.



Kanye i-a trezit astfel interesul pentru lumea modei şi pentru descoperirea unui stil care să o reprezinte. "Doream să învăţ. , a explicat ea.



Kim Kardashian a vorbit şi despre un alt lucru mai puţin cunoscut despre ea: înainte de a deveni celebră cu reality show-ul "Keeping Up With The Kardashians", a lucrat pentru Paris Hilton pe post de asistentă şi organizatoare, iar acum are unii dintre designerii de top printre consultanţii săi.



Prin intermediul lui Kanye, Kim s-a împrietenit cu Riccardo Tisci, pe atunci la Givenchy, şi cu Olivier Rousteing, de la Balmain, dar recunoaşte că la început i-a fost foarte greu să fie luată în serios în lumea modei. "M-am dus la Paris şi am început să mă întâlnesc cu toţi aceşti oameni şi nimeni nu dorea să mă îmbrace la început", a povestit ea.



"Când am reuşit, în sfârşit, să intru, Riccardo a fost de acord să mă îmbrace. El a fost prima persoană care mi-a dat cu adevărat o şansă şi m-a învăţat atât de multe despre ţinute şi despre croieli şi cum să port unele lucruri", a continuat Kim. "Şi atunci m-am apropiat de Olivier. Nicio ţinută de probă nu mi se potrivea, aşa că au început să creeze haine pentru o siluetă mai generoasă, mai de tipul meu", a explicat ea.