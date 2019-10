Drama unui tată celebru. Fiul lui Michael Douglas își injecta droguri de trei ori pe oră: „Am crezut că o să-l pierd“

Fiul lui Michael Douglas era dependent de droguri și a stat șapte ani la închisoare. El și-a schimbat viața după ce un deținut i-a spus că tatăl lui era bolnav de cancer.

Se droga la 13 ani

Michael Douglas a suferit enom când Cameron, fiul său cel mare, devenise dependent de droguri și a ajuns la închisoare. Viața distrusă a băiatului său și faptul că el se simțea neputincios l-au marcat pe celebrul actor.Michael și Cameron au vorbit deschis despre experiența dificilă pe care au trăit-o, iar actorul a mărturisit că au existat câteva momente când și-a pierdut speranța.



Fiul său a început să se drogheze în adolescență, când fuma marijuana și bea excesiv. La 20 de ani, Cameron purta armă și făcea trafic cu metamfetamină pentru a-și putea finanța dependența de droguri.



"Am urât slăbiciunea pe care o vedeam în viața mea din cauza drogurilor, dar nu mă puteam opri", a povestit Cameron, în vârstă de 40 de ani, pentru People.



Acesta a explicat că a început să abuzeze de droguri încă de la 13 ani, iar la 25 își injecta cocaină de trei ori pe oră.





Fiul lui Michael Douglas a mai spus că dependența de droguri i-a distrus o carieră promițătoare de DJ, precum și șansele de a deveni actor.



Cu toate eforturile lor, părinții lui Cameron, Michael și fostul model Diandra Luker, în vârstă de 63 de ani, n-au reușit să-l scoată de sub influența drogurilor. "Au fost momente când speranța s-a cam stins... și părea că am pierdut trenul. Viața devine o serie de crize. Am crezut că o să-l pierd."

Cameron Douglas își injecta droguri în fiecare zi și tolera tot mai greu puținele intervale de sevraj.

Drogurile l-au băgat în închisoare



Fiul lui Michael Douglas a ajuns în închisoare de mai multe ori, ultima oară în urma unei operațiuni DEA (Departamentul american de Combatere a Drogurilor) din 2009. El a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspirație privind distribuția de metamfetamină și cocaină. El a mai stat trei ani după gratii după ce sentința i-a fost majorată pentru posesie de droguri, în timp ce se afla în detenție.



Cameron și-a schimbat viața când un deținut a venit la el și i-a spus că a văzut la televizor că Michael Douglas era bolnav de cancer.

El a înțeles că singura șansă de a ieșit cu bine din asta și de a-și mai vedea tatăl era să renunțe la droguri. Acela a fost declicul care i-a schimbat viața, iar de atunci Cameron e curat.





Astăzi, el este actor și își crește fetița de 22 de ani, Lua, împreună cu iubita lui, Viviane Thiebes, și este hotărât să-i ajute și pe alți dependenți să scape de sub influența drogurilor. Cameron își va prezenta povestea de dependent într-o carte autobiografică, "Long Way Home", pe care o va lansa în curând.





Foto: Hepta