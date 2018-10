Dietă de model: Ce are Bella Hadid în frigider

Modelul a deschis ușa frigiderului și a pozat tot ce avea înăuntru pentru a le arăta fanilor ce mănâncă înainte de un show Victoria's Secret.

Mai sunt trei săptămâni până la show-ul Victoria's Secret de la New York, iar supermodelul Bella Hadid le arată fanilor care sunt preferințele sale alimentare și cea mai bună dovadă o reprezintă ce are în frigider.



Vedeta în vârstă de 22 de ani a postat duminică pe Instagram stories două imagini în care se vede frigiderul plin cu cumpărături. "Dacă cineva vrea să-i fac cumpărăturile și să-i organizez frigiderul, lucrez dimineața", a scris ea alături de fotografiile care dovedesc cât de harnică e.



Din imaginile postate răzbate preocuparea modelului pentru o alimentație sănătoase: în frigider se văd cutii cu morcovi tăiați, țelină, afine, zmeură, dar și humus, ordonate pe un raft. Modelul are și câteva produse mai puțin sănătoase - iaurturi cu fructe și gem, dar și un pachet de salam și brânză topită.



Bella este obsedată și de băuturile organice, preferatele ei fiind băutura elixir Kombucha organică (o cultură de 12 specii de microorganisme care convieţuiesc în simbioză), băuturile organice și apă de cocos, dar își permite și niște plăceri vinovate: în frigiderul ei se văd și câteva cutii de băuturi carbogazoase San Pellegrino, remarcă Daily Mail.



În vară, Bella Hadid a declarat în vară că obișnuiește să-și modifice dieta în funcție de prezentările de modă.

Când nu are un show, ea renunță la restricții și își face toate poftele., a spus vedeta pentru WWD Anterior, sora modelului Gigi Hadid a mărturisit că trebuie să tragă tare pentru a reintra în formă înaintea unui show Victoria's Secret., a spus ea.În octombrie anul trecut, Bella Hadid a declarat că face zilnic 15 minute de exerciţii cardio. Ea a mai spus că îi place să alerge, să facă yoga, Pilates şi să se plimbe pe străzile din New York, dar şi călăria, pe care o practică încă de când avea doar doi ani.