Costumul de groază cu care Heidi Klum a dat lovitura la petrecerea de Halloween: I-a șocat pe toți!

Heidi Klum a uimit pe toată lumea la petrecerea de Halloween. Costumația și machiajul ei au întrecut toate așteptările.

În fiecare an, Heidi Klum face spectacol la petrecerea de Halloween cu transformările ei uluitoare. Dar anul acesta a întrecut orice așteptări, șocându-i pe toți la sosirea la cea de-a 2-a ediție a petrecerii sale anuale de Halloween, organizată la New York.



Supermodelul german în vârstă de 46 de ani s-a transformat într-un extraterestru humanoid, victimă a unui experiment eșuat. Fanii au urmărit-o nerăbdători, joi, prin vitrina unui magazin din New York, în timp ce echipa sa lucra pentru a-i adapta costumul din silicon și realizând machiajul.

Klum a transmis întregul proces pe Instagram, postând înregistrări video din vitrina Amazon Books din Manhattan. Conform People, operațiunea a durat 12 ore.

Tot efortul depus de echipa de machiaj a contribuit la un rezultat incredibil, cu care Heidi i-a îngrozit pe toți. Ea a ajuns la petrecerea de Halloween în cursul nopţii, însoţită de soţul său, Tom Kaulitz, care a jucat rolul unui astronaut plin de sânge, desprins, parcă, din filmul SF "Alien" (1979). Vizorul căștii sale era spart, iar fața chitaristului trupei Tokio Hotel era plină de răni și de sânge, ca și cum creatura bizară pe care o însoțea l-ar fi atacat.

Cei doi au coborât dintr-un camion special pentru risc biologic și i-au stupefiat pe fanii incitați, dar și pe fotoreporteri.

Vedeta s-a pregătit pentru acest eveniment încă din august, când a făcut o scanare a corpului, ca să se asigure că protezele din silicon sunt create perfect pentru formele sale, scrie Daily Mail.



Heidi Klum obişnuieşte să şocheze în fiecare an cu costumațiile sale extravagante de Halloween. În ultimii ani, supermodelul s-a transformat într-o bunică ridată, într-un vampir și în personajul Fiona din filmul de animaţie "Shrek".



Heidi Klum şi Tom Kaulitz, în vârstă de 30 de ani, s-au căsătorit pe 3 august, pe un iaht de lux, în largul insulei italiene Capri. Vedeta a mai fost căsătorită cu cântărețul Seal, iar cei doi au trei copii.





Foto: Hepta