Cum arătau costumele de Halloween în urmă cu 100 de ani: Oamenii se priceau să fie bizari

Cum se pregăteau oamenii de Halloween la sfârșitul anilor 1800 și începutul anilor 1900? Chiar și cu mijloace modeste, știau cum să arate cât mai sinistru.

Halloween 2019 are loc în noaptea de 31 octombrie, iar pregătirile pentru cele mai de groază petreceri au ajuns pe ultima sută de metri. Costumați în cele mai colorate și mai înfricășătoare sau amuzante veșminte, cu măști hidoase și mânjiți cu vopsea, adepții acestei sărbători duc macabrul la un nivel artistic perfecționist.În urmă cu mai bine de 100 de ani, oamenii se pregăteau într-un mod asemănător pentru această noapte.Numele sărbătorii, Halloween, provine de la abrevierea pentru "All Hallows' Evening". În Irlanda, unde se pare că îşi are originile Halloween, ziua este marcată în zonele rurale cu focuri aprinse ca pe vremea celţilor. Copiii se îmbracă în costume speciale şi îşi colindă vecinii pentru dulciuri. Printre obiceiurile petrecerilor organizate în Irlanda pentru această sărbătoare se numără jocul "snap-apple" - un măr este atârnat de tocul uşii sau de un copac, iar cei prezenţi încearcă să muşte din el.Costumarea şi colindatul reprezenta o practică de Halloween în Scoţia, la sfârşitul secolului al XIX-lea. Tradiţia a pătruns şi în Statele Unite, la începutul secolului al XX-lea, atât în rândul adulţilor, cât şi al copiilor. Primele costume de Halloween produse în masă au apărut în magazinele americane în anii 1930.O serie de imagini de arhivă, publicate de ziarul britanic Daily Mail , prezintă costumele de Halloween din secolul al XIX-lea și se poate observa că acestea erau destul de diferite de ceea ce vedem astăzi.Imaginile sinistre, realizate la sfârșitul anilor 1800 și începutul anilor 1900, arată costume create manual care par destul de bizare pentru un privitor modern.Colecția fascinantă a fost realizată de artistul englez Ossian Brown pentru cartea sa, "Haunted Air", și ne arată cum se îmbrăcau oamenii simpli de Halloween când nu-și permiteau să-și cumpere ținutele de la magazin. Trebuie să recunoaștem că, deși dispuneau de mijloace destul de limitate chiar și pentru vremea aceea, reușeau să fie suficient de bizari.Una dintre fotografiile de epocă arată un bărbat într-un costum care imită un schelet, aflat în centrul orașului american Atlantic City, New Jersey, în anii '30.Alte imagini sunt mai ciudate, de exemplu cea în care un bărbat poartă o mască cu un cap de porc, stând în fața unei uși pe care scrie "Numai pentru femei".Imaginile ale căror autori sunt necunoscuți au fost făcute începând din anul 1875 și se crede că aproape toate au fost surprinse în America.Foto: Daily Mail