10 sfaturi de care trebuie să ții cont când călătorești: Nu dormi niciodată fără haine, nu mesteca gumă și pune-ți șireturi negre în bagajul de mână!

Un doctor care a petrecut mult timp în avioane și în hoteluri oferă din vasta sa experiență 10 sfaturi de care e bine să ții cont când călătorești.

Supranumit "doctorul zburător", Ben MacFarlan s-a ocupat timp de mulți ani de repatrierea turiștilor britanici care au suferit diverse accidente sau care s-au îmbolnăvit în timp ce se aflau în vacanță în străinătate. Asa ca stie foarte bine ce este bine sa faci si mai ales ce nu trebuie atunci când călătorești.



MacFarlan a publicat recent o carte, intitulată "Holiday SOS: The Life-Saving Adventures of a Travelling Doctor", în care oferă câteva sfaturi utile pentru a rămâne în siguranță, dar și pentru a-ți face mai plăcută călătoria în străinătate. Sunt trucuri simple, multe dintre ele atât de logice încât te întrebi cum de nu ți-a dat prin cap până acum așa ceva. Iată 10 dintre acestea:



1: Nu-i deloc amuzant, nici pentru tine și, Doamne ferește, nici pentru cei din jurul tău, să ai gaze când te afli în avion. Așa că de ce să ai parte de balonări și să bagi oxigen suplimentar în sistem? Dacă renunți la apa minerală și la băuturile carbogazoase când te afli la bord (inclusiv la șampanie, dacă ai norocul să primești), te vei simți mai confortabil.



2: Renunță la guma de mestecat pentru a anula efectul de înfundare a urechilor în timpul decolării. Ca și apa minerală, guma te face să înghiți mai mult aer. Dar este și un factor major de risc în cazul turbulențelor sau al aterizărilor cu probleme, pentru că se poate întâmpla să o înghiți din cauza zdruncinăturilor și să te îneci cu ea. Dacă vrei să nu ți se înfunde urechile, e mai sigur să-ți miști maxilarul și să exersezi căscatul fals.



3: Vrei un pahar de ceai sau de cafea în plus în avion? Să nu cumva să-l ceri în următoarea oră după ce stewardesele au strâns meniurile distribuite pasagerilor. Aceasta este ora magică când însoțitorii de bord mănâncă. Așa că dacă le ceri ceva chiar atunci, n-o să fii omul potrivit la locul potrivit, iar zâmbetul afișat nu va fi unul de plăcere.



4: Când intri în camera de hotel, oprește telefonul sau măcar pune-l pe modul silețios.

Asta fac membrii echipajelor curselor aeriene. Pentru că nu-ți dorești să primești un apel greșit la 3:00 dimineața.





5: Ai grijă ca alarma să fie fixată la ora corectă, fiindcă atunci când avion la ora 7:00 n-o să-ți fie deloc bine să constați că, de fapt, e ora 9:00, așa cum a aflat doctorul MacFarlan pe pielea lui, în urmă cu câțiva ani.



6: Verifică dacă persoana care a stat înainte în camera ta nu cumva a cerut la recepție să primească apel de trezire în zori. Se mai întâmplă, iar un apel nesolicitat cu noaptea în cap îți poate distruge vacanța.



7: Nu dormi niciodată dezbrăcat(ă), fiindcă n-ar fi prea plăcut să fii trezit pe la 2:00 noaptea de o alarmă de incendiu sau de un cutremur și s-o iei la fugă pe scări, uitând complet că n-ai nimic pe tine. Cel mai bine e să dormi în pantaloni scurți și tricou, nu în pijamale clasice - așa nu ieși în evidență nici dacă ieși direct în stradă.



8. Fă-i pe hoții de buzunare să muncească pe brânci ca să ajungă la banii tăi.

Leagă cele două cheițe ale fermoarului ale rucsacului sau genții cu un șiret negru discret. Șiretul nu va opri un hoț determinat, dar îți poate da o secundă ca să vezi ce încearcă. În plus, șiretul împiedică bagajele îndesate să se deschidă în aeroport și pe stradă.9: E bine să lași în cameră plicul de carton cu numărul camerei și cheia pe care îl primești la recepție. Dacă îl ții în buzunar și un hoț ți-l fură discret, acesta află dintr-o mișcare trei lucruri despre tine - unde stai, ce cameră ai și faptul că ești plecat. Și sunt șanse minime să-ți mai găsești lucrurile când te întorci.10: Niciodată să nu fii prea jenat(ă) pentru că îți pui centura în mașina ta sau în taxi. Amintește-ți mereu o simplă constatare medicală: cei care supraviețuiesc accidentelor sunt cei care își pun centura. Simplu. Așa că folosește-o, orice ar crede unii despre tine și oricât de scurtă sau sigură ar fi distanța pe care circuli.Foto: Deposiphotos