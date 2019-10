Transformarea uimitoare a unui actor care imită perfect vedete și figuri celebre - VIDEO

Un actor foarte talentat reușește să imite perfect mai multe staruri de cinema și personaje ilustre. Noi am recunoscut din prima 10 celebrități. Tu poți să le identifici pe toate?

Tehnologia modernă îi ajută pe imitatori și mimi, iar actorii își pot folosi astăzi talentul într-un mod cum altădată nici ei, nici tu, ca spectactor, nu ți-ai fi imaginat. Un exemplu perfect este cel al actorului Jim Meskimen, protagonistul unui clip video uimitor.



În înregistrarea video care a devenit virală, actorul în vârstă de 60 de ani recită poemul "Pity the Poor Impressionist" folosind vocile a 20 de celebrități și montajul asigurat de vvlogerul SHAM00K.



Meskimen a jucat în serialul "Parks & Recreation", a apărut în numeroase emisiuni de televiziune și a asigurat vocea și în producții de animație precum "Avatar: The Last Airbender" și "Johnny Bravo". De asemenea, a furnizat vocea multor personaje din jocuri video foarte populare, precum "Baldur’s Gate", "Call of Duty", "Diablo", "Hitman", "Kingdom Hearts" și "The Lord of the Rings".

Actor foarte înzestrat, care muncește cu minuțiozitate pentru a-și desăvârși personajele pe care le redă, Meskimen este ca un "tonomat", capabil "să scoată" din voce și câteva gesturi un actor celebru.În clipul care a devenit foarte popular pe YouTube și pe rețelele de socializare , actorul imită perfect 20 de celebrități. Interpretarea lui este impresionantă. Noi i-am recunoscut din prima pe John Malkovich, Robert Deniro, Tommy Lee Jones, George Clooney, Nicholas Cage, Arnold Schwarzenegger, Morgan Freeman, Christoph Waltz, Joe Pesci și George W. Bush. Tu câți recunoști?