Ce ascundea Keanu Reeves, starul melancolic care a cucerit internetul cu singurătatea lui: Nimeni n-a știut că e îndrăgostit

După aproape un sfert de veac de singurătate, Keanu Reeves părea menit să-și ducă viața în singurătate, asemenea personajului său din "John Wick". Popularitatea sa uriașă a fost alimentată pe rețelele de socializare de numeroase relatări despre bunătatea și modestia lui, dar și de un soi de compasiune pentru singurătatea în care el s-a refugiat.Fanii s-au obișnuit cu el așa după ce s-a dovedit că rarele sale apariții în compania unor femei nu aveau o încărcătură sentimentală. Keanu Reeves era "băiatul bun", simpatic, melancolic și singur pe care tot internetul îl iubea.Dar după apariția de sâmbătă, când și-a uimit admiratorii ținându-și de mână iubita pe covorul roșu al galei LACMA Art + Film din Los Angeles, internetul îl iubește și mai mult. Toată lumea se bucură pentru el și își dorește să fie fericit pentru că pur și simplu e un om care a dovedit că merită să iubească și să fie iubit.Reeves a luat pe toată lumea prin surprindere cu iubita lui, Alexandra Grant. Timp de mai multe luni, el a ținut secretă această relație cu artista în vârstă de 46 de ani.Cei doi sunt prieteni de zece ani și formează un cuplu de la începutul acestui an, dar nu se știe în ce lună s-a transformat prietenia lor în dragoste, scrie People , a spus o sursă pentru publicația citată.Keanu și Alexandra au fost văzuți împreună în luna mai, la gala MOCA Benefit 2019 de la The Geffen Contemporary, din Los Angeles.În iunie, ei au pozat ținându-se de mână la prezentarea de modă Saint Laurent Men's Spring Summer 20 de la Paradise Cove Beach din Malibu. La mijlocul lunii octombrie, ei a fost surprinși în timp ce ieșeau dintr-un local din Hollywood, iar ea își sprijinea capul pe umărul lui. Însă gestul ei nu putea fi clar interpretat ca un semn al unei prietenii trainice sau al unei relații sentimentale.Reeves și Grant au mai fost apoi văzuți luând masa la Giorgio Baldi, un restaurant italian de lux din Santa Monica, California.Spre deosebire de mulți bărbați celebri, Keanu Reeves nu a ținut-o dintr-o aventură în alta și nu și-a ales o parteneră sexy și foarte tânără.Faptul că iubita lui are o vârstă apropiată și e o veche prietenă denotă că el prețuiește mai mult frumusețea interioară și că își dorește lângă el un om de calitate și de încredere. Din acest punct de vedere, Alexandra Grant este femeia de care el avea nevoie și e un indiciu că relația lor va fi una solidă.Keanu a colaborat cu Alexandra la editarea volumelor sale de poezie, "Ode To Happiness" și "Shadows", lansate în 2011 și 2016. Ea a creat ilustrațiile pentru cele două cărți. Ulterior, cei doi au înființat editura X Artists’ Books.Absolventă a colegiului Swarthmore, Grant este o artistă respectată în Los Angeles. Ea folosește valențele limbajului și colaborările cu scriitorii ca sursă de inspirație pentru ilustrații în pictură, desen, sculptură și artă video.Născută în Ohio, Grant a devenit artistă după ce a absolvit colegiul, în 1994, cu o diplomă în istorie și studio art. Și-a cultivat talentul artistic încă din anii copilăriei, când a trăit în mai multe țări (Mexic, Spania și Franța) și și-a expus lucrările în cele mai prestigioase spații culturale din lume, precum Galerie Gradiva din Paris, The Harris Lieberman Gallery din New York și Los Angeles County Museum of Art (LACMA), unde a venit sâmbătă cu Keanu Reeves.Alexandra este fondatoarea proiectului filantropic grantLOVE, în 2008, care produce și vinde lucrări originale în beneficiul artiștilor și al organizațiilor non-profit.Pentru Keanu Reeves este prima relație după aproape două decenii de singurătate.Ultima lui poveste sentimentală serioasă, cea cu actrița Jennifer Syme, a avut un sfârșit tragic.Cei doi au început să se întâlnească în 1998, iar un an mai târziu, Syme a rămas însărcinată. Așteptau o fetiță, însă copilul a murit la naștere.Din păcate, n-a fost singura dramă din viața starului: în 2001, Jennifer Syme a murit după ce a lovit cu mașina sa, un Jeep Grand Cherokee, mai multe mașini parcate pe o stradă din Los Angeles. Avea doar 28 de ani.De atunci, actorul nu a mai avut nicio relație serioasă și părea împăcat cu singurătatea sa. Apariția Alexandrei Grant în viața lui este o schimbare neașteptat de bună, iar toată lumea speră că el nu va mai fi niciodată singur.Foto: Hepta