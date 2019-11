Femeia care l-a cucerit pe Keanu Reeves: Cine este Alexandra Grant, prima lui iubită după 20 de ani

Ultima relație serioasă a lui Keanu Reeves a fost cu Jennifer Syme. Fetița lor a murit la opt luni, iar actrița și-a pierdut viața într-un accident, în 2001.

Artista care l-a cucerit pe Keanu Reeves

Ani la rând, starul din "Matrix" a fost văzut aproape întotdeauna singur, iar când se afla în compania unei femei, era vorba doar de pură prietenie.Situația s-a schimbat radical la sfârșitul săptămânii trecute, la gala LACMA Art + Film organizată de Gucci în Los Angeles, unde Keanu Reeves (55 de ani) a venit cu actrița Alexandra Grant, în vârstă de 46 de ani, prietenă și veche colaboratoare.Deși se cunosc de mult timp și au mai apărut împreună în public, cei doi nu au dat niciodată de înțeles că se iubesc, dar la evenimentul de sâmbătă nu s-au mai ascuns, ținându-se de mână și zâmbind fericiți pe covorul roșu.Îmbrăcat ca în "John Wick", cu un costum negru, cămașă, cravată și vestă neagră, Keanu era mândru de femeia care l-a cucerit, relatează Daily Mail . Alexandra a purtat o rochie lungă și largă, fără mîneci, de un albastru închis.



Keanu a colaborat cu Alexandra la redactarea cărților sale de poezie, "Ode To Happiness" și "Shadows", lansate în 2011 și 2016. Ea a creat ilustrațiile pentru cele două volume. De altfel, Keanu și Alexandra dețin împreună editura X Artists’ Books.



Absolventă a colegiului Swarthmore, Grant este mai mult artistă decât actriță. Trăiește în Los Angeles și folosește valențele limbajului și colaborările cu scriitorii ca sursă de inspirație pentru ilustrații în pictură, desen, sculptură și artă video.

Născută în Ohio, Grant a devenit artistă după ce a absolvit colegiul, în 1994, cu o diplomă în istorie și studio art. Ea și-a cultivat talentul artistic încă din anii copilăriei, când a trăit în mai multe țări (Mexic, Spania și Franța) și și-a expus lucrările în cele mai prestigioase spații culturale din lume, precum Galerie Gradiva din Paris, The Harris Lieberman Gallery din New York și Los Angeles County Museum of Art (LACMA), unde a venit sâmbătă cu Keanu Reeves.



Alexandra și-a folosit talentul pentru a fonda proiectul filantropic grantLOVE, în 2008, care produce și vinde lucrări originale în beneficiul artiștilor și al organizațiilor non-profit.



Cu câteva săptămâni în urmă apăruseră zvonuri despre o relație a lui Keanu Reeves, notează Daily Mail.

Cei doi au fost fotografiați într-o ipostază care sugera că între ei ar fi mai mult decât prietenie, la ieșirea dintr-un sushi bar de pe Sunset Boulevard din Los Angeles.

Alexandra a fost fotografiată atunci în timp ce își ținea capul pe umărul actorului.

Femeile din viața lui Keanu Reeves

Și-a pierdut fetița, apoi iubita

Pentru Keanu Reeves este prima relație după decenii întregi de singurătate. Dar asta nu a împiedicat apariția multor speculații despre viața lui sentimentală. El a avut anterior legături cu Amanda De Cadenet și Claire Forlani, dar nimeni nu știe cât de serioase au fost aceste relații.Presa a scris și despre o relație secretă cu fosta parteneră din "Speed", Sandra Bullock, cu care a avut o chimie remarcabilă pe ecran. Cei doi au recunoscut ulterior că au avut o atracție în timpul filmărilor, dar au precizat că nu au fost niciodată împreună.În anii '80, Keanu a avut o relație cu Jill Schoelen, pe care a cunoscut-o la filmările pentru "Babes in Toyland" (1986).În anii '90, el a mai fost văzut și în companie regizoarei Sofia Coppola; cei doi s-au îndrăgostit la filmările pentru "Dracula", regizat de tatăl Sofiei, Francis Ford Coppola.Cea mai cunoscută relație a lui Keanu Reeves a fost, însă, cea cu actrița Jennifer Syme. Au început să se întâlnească în 1998, iar un an mai târziu, Syme a rămas însărcinată. Cei doi așteptau o fetiță, însă, din nefericire, aceasta a murit la naștere.Din păcate, n-a fost singura tragedie din viața lui Keanu Reeves: în 2001, Syme a intrat cu mașina sa, un Jeep Grand Cherokee, în câteva mașini parcate pe o stradă din Los Angeles și a murit pe loc. Avea doar 28 de ani.De atunci, actorul nu a mai avut nicio relație serioasă. Apariția ALexandrei în viața lui este o veste bună pentru toți fanii săi care îl admiră pentru talentul său artistic, dar și pentru modestia de care dă dovadă.Foto: Hepta, Daily Mail