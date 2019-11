Iubita lui Banderas i-a salvat viața cu o aspirină când starul a făcut infarct: „Am fost foarte norocos“

Actorul a dezvăluit că iubita lui, Nicole Kimpel, cu 19 ani mai tânără, i-a salvat viața când el a suferit un atac de cord, în 2017.

În februarie 2017, Antonio Banderas le-a dat emoţii mari fanilor și cunoscuților săi. Starul a fost transportat de urgenţă la un spital din apropierea reşedinţei lui din comitatul britanic Surrey, după ce a acuzat dureri puternice în piept.



Actorul în vârstă de 54 de ani se antrena în sala de gimnastică a reşedinţei sale, un conac din Cobham, Surrey, estimat la 2,4 milioane de dolari, când a simţit dureri puternice în zona pieptului. El a fost transportat de urgenţă de paramedici la spitalul St. Peter din Chertsey şi ţinut sub observaţie până când starea lui de sănătate a revenit la normal.



Banderas a aflat că suferise un infarct și fusese foarte aproape de moarte. El a povestit recent ce noroc a avut cu iubita lui, Nicole Kimpel, care i-a dat o pastilă. "Iubita mea a avut o durere de cap și n-aveam nicio pastilă în casă. Așa că s-a dus să ia ceva, un calmant. A luat aspirina asta, singurul lucru pe care l-a găsit și era doar una, cred că avea 5 miligrame", a povestit actorul în emisiunea "Jimmy Kimmel Live!".



"A doua zi, când am început să am simptomele și știam clar ce am, mi-a pus o aspirină sub limbă și mi-a salvat viața. Da, am avut o a doua șansă și de atunci unele lucruri s-au schimbat în viața mea", a mai spus actorul.



După infarct, Antonio Banderas și-a schimbat prioritățile - nu bea alcool și s-a lăsat de fumat, despre care spune că a fost, probabil, una dintre cele mai mari prostii pe care le-a făcut în viața lui. "Probabil că trăiam într-un mod nu tocmai bun", a mărturisit el.



"Am fost foarte norocos, fiindcă un atac de cord te poate ucide imediat... Într-un fel, e cel mai bun lucru care s-a întâmplat în viața mea, să am un infarct", a mai spus actorul.

Antonio Banderas și olandeza Nicole Kempel (40 de ani), de profesie consultant financiar în domeniul investițiilor, formează un cuplu din 2014.



Starul are o fiică de 22 de ani, Stella, cu fosta sa soţie, Melanie Griffith. Cei doi actori au confirmat în iunie 2014 că s-au despărțit, după 18 ani de căsnicie.



Banderas și Melanie Griffith s-au îndrăgostit în 1995, pe platourile de filmare ale comediei "Two Much" şi s-au căsătorit un an mai târziu. Antonio a mai fost căsătorit cu actriţa spaniolă Ana Leza din 1987 până în 1996.



După despărţire, Banderas și Melanie Griffith au purtat negocieri intense asupra împărțirii averii lor, estimată la 50 de milioane de dolari, care include proprietăți de lux în Spania, Los Angeles, Aspen și New York. Ei deţineau proprietăţi pe piaţa imobiliară din Los Angeles, Miami şi peste Ocean, precum şi mai multe restaurante în lume.



Actorul, regizorul şi producătorul spaniol Antonio Banderas şi-a început cariera odată cu apariţiile în filmele regizate de Pedro Almodovar şi a jucat apoi în câteva filme celebre produse la Hollywood, în special în anii 1990 şi 2000, precum "Asasini/ Assassins", "Evita", "Interviu cu un vampir: Cronicile Vampirilor", "Philadelphia", "Desperado", "Masca lui Zorro" şi "Joaca de-a spionii/ Spy Kids".



În ultimii ani, starul spaniol a asigura vocile unor personaje principale în filmele de animaţie din francizele "Shrek" şi "Puss in Boots". După infarctul suferit, Banderas a jucat în mai multe filme, printre care "Black Butterfly", "Dear Mister Obama" şi "Salty".





