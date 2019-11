4 mituri false despre constructia unei case

Inainte de a te apuca sa construiesti o casa, te sfatuim sa te documentezi atent in privinta materialelor de constructie pe care urmeaza sa le cumperi dintr-un magazin specializat, dar si sa te pazesti de mituri paguboase, cum sunt cele pe care incercam sa le ”demontam” in acest articol.

Mitul nr. 1: ”Torn temelia si mai vedem noi cand continuam constructia”

O sa luam la rand unele dintre cele mai intalnite mituri in domeniul constructiilor si vedem cum aceste mituri si-au "facut loc" atat in temelii, cat si in zidurile si plafonul unei case.La marginea oraselor romanesti o sa observi o multime de temelii lasate de izbeliste de ani intregi, unele dintre ele recucerite chiar de mama-natura. Din dorinta de a se apuca cat mai repede de constructia unei case, exista persoane care toarna temelia cu primul buget disponibil si, apoi, din lipsa de bani sau timp, intrerup procesul de constructie cu anii.