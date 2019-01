A dat de Drake! Rapperul canadian, filmat în timp ce săruta o minoră - VIDEO

O înregistrare video în care rapperul canadian Drake sărută o adolescentă în vârstă de 17 ani a fost difuzată în SUA. Artistul poate avea probleme cu legea din cauza acestor imagini.

Filmarea difuzată de publicația americană Daily Beast a fost făcută în timpul unui concert, iar în imagini se poate vedea cum Drake, aflat pe scenă, sărută o fată în vârstă de 17 ani. După ce află ce vârstă are, rapperul spune: "Nu-mi permit să mă duc la închisoare acum."



"De ce vă uitați așa? Na, m-am distrat și eu puțin", continuă artistul din Toronto, adresându-se apoi fetei: "Nu știu dacă ar trebui să mă simt vinovat sau nu, dar m-am distrat. Îmi place cum se simt sânii tăi pe pieptul meu. Vreau doar să-ți mulțumesc."



Potrivit site-ului EBag Fashion, înregistrarea postată pe Twitter ar fi fost făcută la un concert pe care fostul iubit al Rihannei l-a susținut în 2010, când avea 23 de ani.

Imaginile ar putea determina deschiderea unei anchete împotriva celebrului rapper care s-a remarcat anul trecut și prin câteva fapte bune. În februarie, el a împărţit suma de un milion de dolari prevăzută pentru producerea videoclipului său, "God's Plan", locuitorilor unui cartier sărac din Miami. Momentul în care Drake a împărţit banii în cartierul sărac din Miami a fost surprins în videoclip, oamenii, foarte emoţionaţi, având ochii în lacrimi. "Bugetul acestui videoclip a fost de 996.631,90 de dolari şi am donat tot", se preciza într-un anunţ publicat în prezentarea clipului muzical.

, se mai arata în anunţul menționat.Acesta nu este singurul gest generos recent al cântăreţului originar din Toronto, care i-a mai oferit o sumă mare de bani unei tinere pentru a-şi plăti studiile şi a achitat mai multe facturi ale unor clienţi dintr-un magazin.În luna iulie, Drake a fost prezent într-o săptămână cu şapte piese între primele zece ale Top 100 Billboard, doborând recordul deţinut de Beatles, care în 1964 au reuşit să se plaseze cu cinci piese simultan pe lista de popularitate muzicală din SUA.În vârstă de 32 de ani, Drake a devenit cunoscut iniţial ca actor, în serialul "Degrassi: The Next Generation", difuzat la începutul anilor 2000.Şi-a lansat albumul de studio de debut, "Thank Me Later", în 2010, iar acesta s-a situat pe primul loc în U.S. Billboard 200 şi a fost recompensat cu un disc de platină. Următoarele albume, "Take Care" (2011) şi "Nothing Was the Same" (2013), au fost la fel de bine primite, primul aducându-i şi un premiu Grammy. De-a lungul carierei, Drake a vândut peste 12 milioane de albume şi a mai primit, printre altele, trei Juno Awards, şase American Music Awards şi 13 Billboard Music Awards.Foto: Hepta