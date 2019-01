Nadia Comăneci, printre vedetele de la Globurile de Aur 2019. Ținuta pe care a purtat-o fosta stea a gimnasticii - FOTO

Nadia Comăneci a postat pe Twitter mai multe fotografii în care apare alături de vedete la gala Golden Globes Awards.

Fosta stea a gimansticii mondiale a purtat o rochie lungă până la podea, cu imprimeu abstract și inserții aurii, care îi lăsa umerii goi. Nadia s-a fotografiat alături de actorii Daniel Craig şi Antonio Banderas. Nadia a postat pe Twitter și o imagine în care apare alături de o laureată, actriţa Glenn Close, premiată pentru rolul din "The Wife".



Printre vedetele cu care Nadia Comăneci și soţul ei, Bart Conner, s-au întâlnit la gala de la Los Angeles s-au numărat și Melissa McCarthy şi Richard Gere.



Filmele biografice "Green Book" şi "Bohemian Rhapsody" şi drama "Roma" au fost marile câştigătoare la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care a avut loc, duminică seară, la Los Angeles. "The Americans" şi "The Kominsky Method" au fost desemnate cele mai bune seriale.



Lista câştigătorilor Globurilor de Aur 2019:

CINEMA

Cel mai bun film-dramă: "Bohemian Rhapsody"



Cel mai bun film comedie: "Green Book"



Cel mai bun lungmetraj animat: "Spider-Man Into the Spider-Verse"



Cel mai bun film străin: "Roma" (Mexic), de Alfonso Cuaron



Cel mai bun scenariu: Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly - "Green Book"



Cel mai bun regizor: Alfonso Cuaron - "Roma"



Cea mai bună actriţă în rol principal într-un film dramă: Glenn Close - "The Wife"



Cel mai bun actor într-un rol principal într-un film dramă: Rami Malek - "Bohemian Rhapsody"



Cel mai bună actriţă în rol principal într-un film comedie: Olivia Colman - "The Favourite"



Cel mai bun actor într-un film comedie: Christian Bale - "Vice"



Cea mai bună actriţă în rol secundar: Regina King - "If Beale Street Could Talk"



Cel mai bun actor într-un rol secundar: Mahershala Ali - "Green Book"



Cea mai bună coloană sonoră: Justin Hurwitz - "First Man"



Cel mai bun cântec: "Shallow" - "A Star Is Born" (muzică şi versuri Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt)