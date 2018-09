4 copii în 4 ani, aceeași siluetă: Hilaria Baldwin, o mamă mereu în formă

Soția actorului Alec Baldwin arată splendid după ce a născut 4 copii în 4 ani. Faptul că a făcut mișcare aproape zilnic a ajutat-o, spune ea.

Doar patru luni au trecut de când Alec Baldwin și soția lui, Hilaria, au devenit părinți pentru a patra oară, iar celebra intructoare de yoga se află deja într-o formă splendidă.



Patru copii în numai patru ani și jumătate și nicio schimbare în silueta sa - ei bine, asta e o reușită foarte rară și trebuie să existe o explicație. Iar vedeta în vârstă de 34 de ani n-o ascunde: faptul că s-a obligat singură să facă mișcare aproape în fiecare zi, chiar și atunci când era însărcinată și chiar și atunci când nu prea avea chef, a ajutat-o să se mențină. "Am revenit la forma normală destul de ușor după fiecare sarcină. În primul rând, eram în formă înainte. Am rămas în formă și în timpul sarcinii, așa că și atunci când corpul a luat proporții și am lăsat-o mai ușor, tot am încercat să mai fac câte ceva ca să rămân activă în fiecare zi", a dezvăluit ea într-o înregistrare video publicată de WomensHealthMag.com.



Hilaria era însărcinată de mai bine de nouă luni când a vorbit pentru site-ul menționat despre faptul că nu renunță la mișcare. "Cred că faptul că m-am menținut activă, chiar și atunci când nu aveam chef, chiar și când eram atât de obosită că-mi doream doar să stau în fund... , a mărturisit ea în clipul de șapte minute.



Celebra instructoare de yoga admite însă că au fost și multe momente în timpul sarcinilor când tot ce-și dorea era să stea puțin întinsă, dar nu putea, pentru că trebuia să aibă grijă de copiii deja născuți.



Pe lângă micuțul de numai patru luni Romeo, născut în mai anul acesta, Hilaria și Alec Baldwin (60 de ani) mai au trei copii: Carmen, în vârstă de cinci ani, Raphael, în vârstă de trei ani, și Leonardo, în vârstă de doi ani.



"Sunt foarte activă cu copiii mei, așa că și dacă nu mă duc la sală, îi ridic într-una în sus când îi iau din căruț sau din cadă. , a explicat ea.



Hilaria crede că la fel de mult au ajutat-o și exercițiile Kegel, foarte bune pentru întărirea mușchilor peretelui pelvian. Acestea i-au prins bine în timpul travaliului, dar și la naștere. "Frumusețea exercițiilor, fie că e yoga sau greutăți ori altceva de genul ăsta, este că faci exerciții Kegel în mod natural", a spus ea.