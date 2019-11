Gestul superb al unui judecător în momentul în care o mamă a ajuns în fața lui: I-a ținut copilul în brațe în timp ce ea rostea jurământul

Protocolul, formalitățile și birocrația din instituțiile publice lasă foarte puțin loc pentru omenie. Știm bine asta cu toții - de multe ori, când avem nevoie de ajutor, ne-am dori ca funcționarul de la ghișeu să fie mai înțelegător, mai răbdător și, dacă se poate, să arate un dram de empatie. Să fie om. Și ce bine e când, contrar așteptărilor negative și temerilor tale, dai de cineva care nu doar că îți zâmbește dar face un mic gest care te ajută!



Nu te-ai aștepta, însă, în niciun caz, ca un judecător să coboare de la importanța funcției sale și să-ți arate tocmai ție că, în fond, este și el tot un om. Surpriza aceasta plăcută a avut-o o tânără mamă din Statele Unite, proaspăt absolventă de Drept, Juliana Lamar, în ziua în care a depus jurământul pentru intrarea în Baroul din Tennessee condus de judecătorul Dinkins.

După finalizarea studiilor, absolvenții de Drept trebuie să intre într-un Barou pentru a obține dreptul de practică într-un stat american. Barourile de stat funcționează ca asociații profesionale ale avocaților, fiind dedicate în general reglementării profesiei în jurisdicția pe care o acoperă și pentru susținerea activității membrilor.



În ziua aceea, Juliana ar fi trebuit să-l lase acasă pe băiețelul său, Beckham, în vârstă de un an. Dar judecătorul, care a fost și mentorul tinerei de-a lungul pregătirii sale, i-a zis să-l ia cu ea, ca să fie prezent la acest moment important din viața sa.

Y'all. Judge Dinkins of the Tennessee Court of Appeals swore in my law school colleague with her baby on his hip, and I've honestly never loved him more. pic.twitter.com/kn0L5DakHO