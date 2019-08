8 august, Ziua Internaţională a Pisicii: 30 de imagini adorabile cu cele mai drăgălașe animale

În fiecare an, ziua de 8 august este dedicată unuia dintre cei mai buni prieteni ai omului. Trăiască pisicile din lumea întreagă!

Ce ne-am face, noi, oamenii, fără pisici? Cum ar fi lumea asta fără ele? Cu siguranță, am fi mai săraci, mai triști și ne-am simți mai neîmpliniți; s-a dovedit științific că pisicile ne ajută să ne simțim mai bine. În fiecare an, pe 8 august, e ziua lor, a pisicilor din lumea întreagă, așa că dacă ai o felină în casă, merită să o răsfeți mai multe decît de obicei. Iar dacă nu, poți să-ți arăți bunătatea, hrănind o pisică fără stăpân.



Ziua internaţională a pisicii a fost înființată la iniţiativa Fondului Internaţional pentru Bunăstarea Animalelor (International Fund for Animal Welfare - IFAW). Acest for și alte grupuri care militează pentru drepturile animalelor au hotărât să dedice o zi din an acestei feline, începând din 2002, pentru a creşte gradul de conştientizare al oamenilor faţă de nevoile pisicilor şi faţă de lupta împotriva neglijării şi abuzurilor comise asupra acestora.

Plină de afecţiune şi energie, inteligentă şi dornică de joacă, având o mare capacitate de adaptare la orice tip de mediu şi devotată faţă de stăpâni, pisica a devenit un companion excelent pentru tot mai mulţi oameni.

Numeroase studii au arătat că deţinerea unei pisici ca animal de companie a condus la îmbunătăţirea stării psihice, la combaterea stresului, a anxietăţii şi a depresiei stăpânului, scrie site-ul daysoftheyear.com De-a lungul timpului, pentru oameni pisica (Felis cattus) a fost un semizeu, ca apoi, dimpotrivă, să fie văzută ca o slujitoare a infernului, iar în prezent este o prietenă şi o agreabilă parteneră a căminelor noastre, notează Agerpres Dintre animalele de companie, pisica, alături de câine, rămâne prietena cea mai obişnuită a omului.Având o diversitate de rase ("Siameză", "Abysiniană", "Albastru de Rusia", "Bengaleză", "British Shorthair", "British Longhair", "Maine Coon", "Norvegiană de Pădure", "Persană", "Ragdoll", "Singapura", "Sphynx", "Chartreux" etc.), pisica - o felină foarte curată, silenţioasă, independentă - se ataşează destul de repede de stăpân. Totuşi, deşi domesticite de atâţia ani, pisicile au păstrat şi unele instincte sălbatice.