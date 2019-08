Unic în lume: Cum arată hotelul cu 271 de piscine care se va deschide anul acesta în Dubai

Un hotel unicat în lume va fi deschis până la sfârșitul anului în Dubai. Construcția clădirii cu 271 de pisicine va costa aproape 349 de milioane de dolari.

Cu siguranță va fi un nou simbol al Dubaiului, pentru că are toate superlativele de partea sa: clădirea FIVE Jumeirah Village va fi un bloc de apartamente și hotel cum nu mai există nicăieri în lume. Fiecare dintre cele 254 de camere și apartamente va avea piscină privată!Clădirea cu 60 de etaje din metropola Emiratelor Arabe Unite va avea 221 de camere single și duble, precum și 33 de apartamente cu patru camere care vor oferi o vedere de 200 de grade asupra Dubaiului, relatează agenția de presă Ferrari.Fiecare spațiu de cazare va avea o piscină cu marginea spre exteriorul clădirii, astfel încât clienții să se bucure de panorama orașului.Totodată, camerele vor avea ferestre de la podea până la tavan, favorizând o perspectivă cât mai bună spre exterior.În plus, FIVE Jumeirah Village va dispune de încă 17 piscine. Clădirea cu o înălțime de 244 de metri va avea și un sistem de micro-climă pe verticală, care va permite dezvoltarea unei flore pe o suprafață de 100 de metri pătrați.Construcția acestui hotel uimitor, un proiect de care se ocupă dezvoltatorul FIVE Global Holdings, va înghiți 348,4 milioane de dolari și este preconizată să se încheie până la finele acestui an.Foto: Hepta