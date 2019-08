Cum arată în interior avionul privat cu care Meghan Markle și Prințul Harry au plecat în vacanță: Dotări de lux și meniuri fine servite la bord

Aparatul de zbor Cessna 680 Citation Sovereign cu care cuplul a plecat în vacanță oferă locuri comode, meniuri fine și băi spațioase.

Dacă tot a provocat o dezbatere aprinsă pentru că a plecat în vacanță cu un avion privat, fiind catalogată fără menajamente drept ipocrită, hai să vedem și dacă a meritat să suporte atâtea critici Meghan Markle! Daily Mail a obținut accesul într-un aparat de zbor identic cu cel folosit de ducesa de Sussex, iar imaginile pe care ziarul britanic le-a publicat confirmă că ducesa de Sussex are întotdeauna pretenții foarte ridicate.



Acuzați pentru că le cer oamenilor obișnuiți să facă o schimbare pentru viitorul planetei, dar în schimb contribuie la creșterea poluării folosind un avion privat, Prințul Harry și soția lui au folosit pentru a patra oară în 11 zile un avion privat, cu tot luxul inclus la bord.



Aparatul Cessna 680 Citation Sovereign poate atinge o viteză de 592 mph și are 12 locuri foarte comode, cu fotolii din piele, monitoare personale și toalete spațioase în care pasagerii au destul loc să-și schimbe hainele. Iluminatul interior cu sistem LED poate fi comutat pe un nivel redus, pentru un confort sporit. Pasagerii sunt serviți cu cele mai fine meniuri și au toate condițiile pentru o experiență de top la bord.



Concepția mecanică a avionului a fost creată special pentru a spori siguranța și confortul zborului, incluzând frâne din carbon de cel mai înalt nivel, sistem variabil care modifică flapsurile pentru cel mai bun unghi de zbor, precum și motoare mai silențioase.



Daily Mail a publicat imaginile din interiorul acestui tip de avion după ce în weekend Harry și Meghan au fost fotografiați în Nisa, urcând cu fiul lor, Archie, la bordul unui aparat privat de 15 milioane de lire sterline, după ce au stat trei zile în vila lui Elton John.

Ducii de Sussex au sosit în Franța la două zile după ce au zburat spre casă, dinspre Ibiza, cu un alt avion privat, după o vacanță de șase nopți care a inclus a 38-a aniversare a zilei de naștere a ducesei Meghan.Potrivit ziarului britanic, se estimează că zborurile spre Nisa au generat o amprentă de carbon de peste trei tone, de șapte ori mai multe emisii de carbon per persoană decât un zbor comercial. Călătoria precedentă spre Ibiza ar fi produs o amprentă de carbon de peste patru tone.În medie, amprenta de carbon (cantitatea de dioxid de carbon rezultată ca urmare a unei activități umane) per persoană este de 13 tone pe an în Marea Britanie.