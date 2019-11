Etichetele din farfurie: Tu știi ce mănânci?

De fiecare dată când cumperi mâncare, de fiecare dată când gătești și de fiecare dată când mănânci, ai de ales. Și, vrând-nevrând, conștient sau instinctual, faci niște alegeri. Etichetele ar trebui să te ajute, dar de multe ori acestea mai mult te încurcă.

Informațiile pe care le oferă etichetele ar trebui să te ghideze spre cele mai proaspete și mai naturale produse, dar cu toții știm bine cât de greu e să te descurci în hățișul de informații și oferte! Prea multe opțiuni te încurcă, termenii folosiți sunt prea complicați, iar scrisul este prea mic și înghesuit. Și totuși, trebuie să știi cum să alegi și să cunoști ce conține mâncarea pe care o pui în farfurie.



Iată câteva noțiuni care te ajută să înțelegi de unde provin alimentele și care sunt diferențele de bază între acestea. În felul acesta, nu ai cum să dai greș când cumperi mâncarea pentru familia ta!



Natural

Iubim natura și cei mai mulți dintre noi avem tendința să ne ferim de ingredientele artificiale, așa că atunci când vedem acest cuvânt, "natural", pe etichetă, credem că este un produs bun. Dar în industria alimentară, natural nu înseamnă întotdeauna ceea ce ne așteptăm noi. În Statele Unite, este considerat natural orice produs alimentar care nu conține ingrediente artificiale sau sintetice ori conservanți, însă termenul nu este definit clar și nu există reglementări specifice pentru folosirea lui pe etichete.



O greșeală des întâlnită este asocierea dintre "natural" și "organic", deși nu este cazul. Trebuie să te gândești la "natural" ca la un fel de verișor pentru "gustos", "la fel ca acasă" sau "minunat de delicios", pe care producătorii îi folosesc adesea pentru a-și promova marfa. La urma urmei, natural este doar ceea ce produce singură natura, fără intervenția omului.



All Natural/Complet natural

Se poate să întâlnești această sintagmă și să te întrebi, pe bună dreptate, cum e posibil ca un produs să fie mai complet natural iar altul să fie "parțial natural". Teoretic, "complet natural" s-ar traduce prin "mai natural", ceea ce ar fi un non-sens. De fapt, acest termen nu înseamnă nimic; e doar un termen de marketing, o găselniță prin care prezentarea unui produs să sune mai bine.



Organic

Aici avem de-a face cu ceva serios, pentru că produsele din această categorie respectă niște standarde stricte. Organic înseamnă că produsele au fost obținute fără anumite tehnologii. De exemplu, folosirea semințelor modificate genetic, a pesticidelor artificiale și fertilizatorilor artificiali, dar poate însemna și faptul ca fermierii au respectat proceduri speciale, cum ar fi rotirea culturilor și conservarea habitatului natural.



Trebuie, totuși, să ții cont de faptul că, deși produsele organice nu conțin pesticide și fertilizatori artificiali, pot avea unele naturale - cercetătorii creează pesticide sintetice pentru a proteja culturile de insecte, buruieni și boli. Organismele produc în mod natural pesticide pentru a se proteja de dăunători, iar savanții le extrag și le folosesc în agricultura organică.



Un alt lucru important de știut este că standardele organice diferă de la o țară la alta și de la regiune la regiune. De exemplu, standardele din Uniunea Europeana sunt diferite de cele din SUA și din alte țări.



Nemodificate genetic

Mai întâi, ce sunt organismele modificate genetic (OMG)? Un OMG este o plantă care are ADN-ul modificat pentru a căpăta unele avantaje, precum sporirea nutrienților și mai ales rezistența la boli și dăunători. Poți citi mai multe despre ele AICI (https://www.eva.ro/dietafitness/nutritie/ce-sunt-organismele-modificate-genetic-care-sunt-cele-mai-prelucrate-produse-articol-212083.html). Companiile străine tind să eticheteze produsele "NON-GMO" (nemodificate genetic) pentru a arăta că acele alimente au fost crescute fără procedee de inginerie genetica.



Unii consumatori cred că "nemodificat genetic" înseamnă natural sau organic, dar se întâmplă să nu găsească informații despre cum a fost obținut produsul respectic. E bine de știut că alimentele organice trebuie să fie nemodificate genetic, așa că dacă acest lucru este important pentru tine, verifică eticheta.



Produse sustenabile

Tot mai mulți clienți sunt interesați să cumpere alimente produse prin metode sustenabile. Agricultura sustenabilă implică adoptarea unor practici care nu doar că respectă standardele actuale ale industriei alimentare, ci și pe cele ale viitoarelor generații. Asta înseamnă că procesul de producție protejează mediul, nu afectează resursele naturale și îmbunătățește viața fermierilor nu doar azi, ci și mâine.



Sfaturile specialistului

Citind eticheta unui produs, poți afla dacă este natural, organic, modificat genetic și sustenabil. Dar oricine a plantat vreodată măcar câteva legume în grădina sa știe cât de greu e să obții hrană de calitate. Cei mai mulți dintre noi ne bazăm pe alții pentru a ne procura alimentele pe care le consumăm sau pe care le punem pe masă copiilor noștri.



Jenny Maloney, manager de lanț alimentar și sustenabilitate din cadrul diviziei de cercetare a culturilor de la Bayer, lucrează cu fermieri, procesatori alimentari, vânzători și alți jucători din traseul care aduce mâncarea în farfurie.



Jenny este, însă, și mamă și cunoaște provocările cu care se confruntă părinții în încercarea de a le oferi copiilor cea mai sănătoasă hrană. Ea are câteva sfaturi simple pentru cei care doresc să se asigure că au acces la cele mai bune produse:



Pune nutriția pe primul loc!

Sunt multe feluri în care poți cumpăra fructe și legume. Poți opta pentru produse convenționale sau organice. Dar, deși suntem norocoși să avem atât de multe opțiuni, poate fi greu să alegem corect, din cauza etichetării diferite și a tehnicilor diferite de cultivare. Cel mai important e să afli unde și cum a fost produsă hrana.



Fructele și legumele sunt la fel de nutritive chiar dacă au fost produse în ferme organice sau tradiționale. Multe studii, inclusiv o analiză Stanford din 2012, nu au descoperit nicio diferență nutrițională între dietele care includ produse organice și cele pe bază de produse convenționale. "Cred că este liniștitor să știu că copilul meu va primi vitaminele, mineralele și fibrele de care are nevoie indiferent ce aleg și că astfel mă pot concentra pe ceea ce este cel mai important - să mă asigur că sunt multe fructe și legume serioase la fiecare masă. Să-i fac să mănânce anumite verdețuri e altă problemă!", consideră Jenny Maloney.



Concentrează-te pe mâncarea sănătoasă!

Sigur că e important să te concentrezi pe conținutul de fructe și legume din farfurie, dar la fel de mult contează cât de sănătoase sunt produsele pe care le consumi, de exemplu dacă conțin pesticide reziduale.



Autoritățile alimentare și sanitare din Europa și cele din Statele Unite monitorizează și verifică permanent produsele alimentare care ajung în comerț, iar standardele sunt foarte stricte. Așa cum subliniază Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA), faptul că există pesticide reziduale în fructe și legume nu înseamnă că aceasta sunt periculoase pentru sănătate. Mai exact, un copil ar trebui să mănânce 181 de porții de căpșuni într-o zi (adică 1.448 de căpșuni mari) pentru a atinge cel mai mare nivel de pesticide înregistrat în SUA, la care se manifestă efectele adverse, scrie Jenny Maloney în articolul "Safe Food on Your Plate" ("Mâncarea sigură din farfuria ta").



Informează-te și ține legătura cu producătorii!

Uneori chiar e nevoie de pesticide, sintetice sau non-sintetice, pentru a putea obține culturi rezistente. Iar fermierii cărora le pasă de siguranța culturilor pe care le furnizează consumă și ei aceleași produse pe care le vând. Fermierii responsabili au grijă de terenul de care depinde viața lor și sunt interesați să-l mențină în bună stare și pentru viitor.



Tot ce-ți rămâne ție de făcut, pentru a ști sigur că ceea ce pui în farfurie este o mâncare sănătoasă, este să găsești produsele realizate de acești fermieri.



Astăzi, în era internetului, sunt o mulțime de informații despre hrana pe care o consumăm. Poți citi rapoartele instituțiilor de control, declarațiile de conformitate ale comercianților, poți afla aproape totul despre un anumit produs.



Mai mult, dacă îți rezervi măcar o oră pe weekend, vei găsi pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube producători agricoli care își prezintă produsele și metodele de cultivare. Urmărește ce fac, ia legătura cu ei, testează-le produsele, întreabă-i dacă sunt nevoiți să utilizeze pesticide, dar și cât de des și cât de multe folosesc. Jenny Maloney te asigură că vei avea o surpriză când vei afla despre strategiile, precizia și provocările cu care se confruntă acești oameni care trăiesc din cultivarea pământului.



Continuă să-ți pui întrebări și să cauți răspunsuri

Este evident că în multitudinea amețitoare de oferte disponibile nu-i ușor să te orientezi mereu spre cele mai bune produse. Dar dacă continui să acorzi atenție alimentației familiei tale, dacă îți place să acorzi mai multe minute și ore citirii etichetelor și informării despre sursele produselor fără să consideri acest timp pierdut, ci dimpotrivă, să-l consideri o investiție în siguranță și în sănătate, atunci continuă! Continuă să pui întrebări, continuă să-ți stimulezi curiozitatea, continuă să testezi produse și să te atașezi pe cele care corespund așteptărilor tale.



Întrebările sunt bune atât pentru consumatori, cât și pentru producători, pentru că determină sistemul de producție alimentară să fie mai transparent și să comunice mai bine cu consumatorii. Iar când nimeni nu are nimic de ascuns, toată lumea are de câștigat.

