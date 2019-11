Orașul Faptelor Bune 2019 merge la Oradea. „Trăiește prin dăruiește”, 15 - 21 decembrie, Piața Unirii, în cadrul Târgului de Crăciun

Pentru al 4-lea an consecutiv, Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Răzvan Popescu, Flick „Domnul Rimă”, Raluca Benavides, Emma, Tea Teodorescu și Adi Mihăilă „The Hitman” se mută în Orașul Faptelor Bune.

7 zile din 7. 24 din 24 de ore. Live din Orașul Faptelor Bune

28 de artiști vin să cânte în Orașul Faptelor Bune

La fel ca în fiecare an, cu o săptămână înainte de Crăciun, între 15 - 21 decembrie, cei 8 DJ-i Radio ZU aduc alături oamenii care au nevoie de oamenii care au de unde.„Dragi oameni din Omenia, construim Orașul Faptelor Bune în unul dintre cele mai frumoase locuri din România! ORADEA!!! Piața Unirii. Din 15 decembrie. Când 8 DJ-i se închid o săptămână într-o casă, poate că nu fac România mai frumoasă. Dar când milioane de oameni își dau mână de la mână, ei sigur pot face România Bună.”, este mesajul pe care-l transmite Mihai Morar.7 zile din 7, 24 de ore din 24 de ore, cei 8 DJ-i sunt live în maratonul faptelor bune pe toate platformele Radio ZU din casa de sticlă care va fi montată în Piața Unirii din Oradea, în cadrul Târgului de Crăciun. Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Răzvan Popescu, Flick „Domnul Rimă”, Raluca Benavides, Emma, Tea Teodorescu și Adi Mihăilă „The Hitman” îi îndeamnă pe toți românii să se uite atent în jurul lor și dacă pot ajuta pe cineva care are nevoie, să o facă.De anul acesta, se pot face donații direct în Farmaciile Sensiblu. 36 de urne vor fi montate în 17 orașe importante din RomâniaFundația Sensiblu continuă să susțină Orașul Faptelor Bune, campania pe care Radio ZU o desfășoară în fiecare an, în luna decembrie, cu o săptămână înainte de Crăciun.Pentru al doilea an consecutiv, Fundația Sensiblu pune la dispoziția Radio ZU urna care se află în casă și conturile în care se pot depune banii pentru cazurile promovate în cadrul campaniei.În plus, ca o dezvoltare firească a proiectului, de anul acesta vor fi montate încă 36 de urne în mai multe farmacii Sensiblu din orașele mari din România. Vorbim despre orașe precum Bacău, Brașov, Buzău, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Deva, Iași, Sighișoara, Sibiu, Suceava, Focșani, Timișoara, București, Ploiești, Bradu. Așadar, „România trăiește prin dăruiește”!ZUper maratonul faptelor bune va fi completat, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, de ZUper concertele artiștilor care au răspuns și anul acesta prezent.În fiecare seară, scena amplasată în mijlocul Târgului de Crăciun din centrul orașului Oradea, lângă casa Orașul Faptelor Bune, va fi locul în care cei mai cool artiști ai momentului vor susține concerte de nota... ZU. Edward Sanda, Mark Stam, Vescan, Andreea Olaru, Mira, Adda, Sore, DJ Project, Minelli, Alexandra Stan, Lino, Ruby, Randi, Antonia, Ami, Nicole Cherry, Alex Velea, Noaptea Tarziu, JO, Alina Eremia, The Motans, Liviu Teodorescu, Delia, Spike, Smiley, Carla's Dreams, Irina Rimes, Lora.