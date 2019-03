Brânza mozarella: 9 beneficii cremoase pentru organismul tău

De fiecare dată când îți amintești de un preparat apetisant, care se topește în gură, te gândești la brânza mozarella? Este un sortiment foarte apreciat pentru textură și savoare, dar adesea blamat când vine vorba despre sănătate.

Deși este de obicei inclusă pe lista de brânzeturi care trebuie consumate mai rar, brânza mozarella nu îți face rău dacă înveți cum să o consumi corect. Nu este numai delicioasă, ci te poate ajuta să arăți bine și să ai un organism puternic dacă face parte dintr-un meniu echilibrat și variat. Mozarella este apreciată pentru textura moale, rapiditatea cu care se topește și savoarea cremoasă pe care o adaugă preparatelor. Este obținută prin amestecarea laptelui de vacă sau de bivoliță cu enzime rennet. Ulterior este încălzită până când se obține textura caracteristică. Poate fi preparată din lapte integral sau semidegresat. Este utilizată adesea la pizza și este vândută feliată sau bucăți.



Iată care sunt pricipalele beneficii ale brânzei mozarella:



1. Sursă de biotină

Mozarella îți asigură o doză importantă de biotină, vitamina B7. Având în vedere că această vitamină este solubilă în apă, organismul nu o poate stoca. De aceea consumul frecvent de brânză mozarella acoperă nevoile organismului. Este recomandat ca femeile însărcinate să consume acest sortiment de brânză pentru a preveni deficiențele care pot apărea în timpul celor 9 luni. De asemenea, acest nutrient reduce nivelul glicemiei în cazul persoanelor diagnosticate cu diabet și reface frumusețea unghiilor și a părului.



2. Sursă de riboflavină

Porția de mozarella conține și o doză utilă de roboflavină, vitamina B2, care trebuie să fie furnizată organismului în fiecare zi pentru a combate anemia sau durerile de cap. De asemenea, riboflavina are și un efect antioxidant asupra corpului tău.



3. Sursă de niacină

Niacina sau vitamina B3 care se regăsește în mozarella are un rol esențial în cadrul conversiei grăsimilor în energia de care are nevoie organismul pentru a funcționa. În plus, niacina contribuie la reglarea nivelului de colesterol și reduce riscul de diabet și artrită.



4. Conține vitamine solubile în grăsimi

Vitaminele D, E și A sunt solubile în grăsimi și sunt necesare pentru absorbția optimă a calciului, fortificarea oaselor și protejarea membranelor celulare. Mozarella este o sursă foarte bună de astfel de nutrienți și nu trebuie să lipsească din dieta pe care o alegi.



5. Sursă foarte bună de calciu

Acest tip de brânză conține o cantitate importantă de calciu, mineralul care susține sănătatea oaselor și a dinților. 30g de brânză mozarella îți asigură 183mg de calciu, prevenind fragilizarea oaselor și fortificând smalțul dentar. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că o cantitate optimă de calciu protejează mușchii inimii și reduce riscul de cancer de colon. Poate contribui inclusiv în cadrul procesului de slăbire.



6. Sursă bună de fosfor

O doză suficientă de fosfor combate oboseala și stimulează funcțiile creierului. Mozarella are și fosfor, mineralul care susține absorbția calciului din alimente. Este necesar și pentru funcționarea normală a rinichilor și o digestie optimă.



7. Doză esențială de zinc

Zincul este un mineral vital prezent în brânza mozarella, care elimină acneea și combate rozaceea sau psoriazisul. Crește numărul de globule albe și accelerează eliminarea kilogramelor în plus.



8. Sursă de proteine

Unul dintre cele mai importante beneficii ale brânzei mozarella este proporția ridicată de proteine. Favorizează rezistența fizică, susține creșterea masei musculare și îți dă multă energie.



9. Sursă de potasiu

Potasiul neutralizează efectele negative ale consumului excesiv de sodiu, reduce nivelul tensiunii arteriale și normalizează ritmul bătăilor inimii. Fiecare porție de mozarella îți furnizează o doză utilă de potasiu, așa că nu ezita să o alegi când ai ocazia.