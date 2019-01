Casa care poate fi ridicată în doar 6 ore: Costă 33.000 de dolari!

Casa M.A.Di. este asamblată din panouri prefabricate, are un aspect atrăgător, rezistă la cutremure și nu necesită fundație.

Pe o piață imobiliară cu prețuri ridicate, proiectul arhitectului italian Renato Vidal reprezintă o alternativă serioasă la casele tradiționale.Casa modulară, denumită M.A.Di., este asamblată din panouri prefabricate, are un aspect exterior atrăgător și, pe lângă structura simplă care ușurează enorm construirea, vine cu un avantaj irezistibil: costă doar 33.000 de dolari și te poți muta în ea în doar șase ore!Cu dimensiuni diferite, pornind de la o suprafață de 27 de metri pătrați pentru 33.000 de dolari până la o amprentă la sol de 84 de metri pătrați pentru 73.000 de dolari, locuința are certificat pentru rezistența seismică și include numai materiale de înaltă calitate. Toate modelele de bază au instalație sanitară, branșamentele de la bucătărie, o mică scară interioară și instalațiile tehnice, relatează Bored Panda Un alt mare avantaj al acestei locuințe este că poate fi construită fără fundație, iar pe acoperiș pot fi montate panouri solare., se arată pe site-ul companiei Madi Home care vinde aceste căsuțe.Materialele de construcție pot fi expediate oriunde în lume, iar timpul de livrare este de 10-15 săptămâni de la achitarea primei tranșe de bani. Costurile de transport plus montajul însumează cam 30% din prețul casei, în funcție de versiunea selectată, de la 11.970 pentru cea mai ieftină până la 30.000 de dolari pentru cea mai scumpă, se arată pe site-ul producătorului.