Elite Business Women a lansat un fond de investiţii dedicat exclusiv femeilor antreprenor

Doar 37,5% dintre acţionarii sau asociaţii firmelor din România sunt femei, conform datelor de la Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru primele 7 luni din 2019. Puțin peste 500 de mii de femei dețin acțiuni în cele aproape un milion de companii românești.



Cea mai mare provocare a femeilor antreprenor o reprezintă lipsa de finanțare pentru a începe și dezvolta un business, arată un studiu realizat de Mastercard Index of Women Entrepreneurs. Este motivul pentru care Elite Business Women, cel mai mare club de afaceri feminin din România, cu peste 10.000 de membre, a lansat astăzi primul fond de investiţii dedicat exclusiv femeilor – Elite Business Women Investment Fund. Proiectul este unul autentic şi atipic, având la bază conceptul de “marketing prin afiliere” (precum Uber, Airbnb etc.).



„La baza EBW stau argumente matematice care nu au legătură cu feminismul: un procent de 51% din populaţie, la nivel global, este reprezentat de femei. Cea mai mare rată a șomajului este în rândul femeilor, deşi acestea sunt absolvente de studii superioare într-un procent mult mai mare decât bărbaţii. Ceea ce înseamnă un capital uman educat neexploatat. Cum ar fi să aducem tot acest capital uman talentat în antreprenoriat? Am asista la ridicarea următoarei puteri economice a lumii, care nu va fi India sau China, ci implicarea femeilor în afaceri.

Deşi aproape 40% dintre afacerile din România sunt deţinute de femei, profitabilitatea companiilor este foarte mică sau inexistentă. În studiul făcut de EBW, pe un eşantion de 10.000 de antreprenoare, pe lângă lipsa accesului la finanţare, o altă provocare este lipsa know-how-ului necesar dezvoltării de afaceri. Prin EBWIF oferim nu doar microfinanţări antreprenoarelor ci şi, mai ales, o echipă de mentori. Mai mult decât atât, întotdeauna am promovat antreprenoriatul de tip colaborativ și puterea comunității pentru un bine mai mare decât binele propriu. Faptul că EBWIF are la bază un concept de marketing afiliat, care sustine și recompensează antreprenoriatul colaborativ, vine și cu un puternic exemplu de schimbare de paradigmă a societății românești, aflată într-un moment de tranzit de la un model deja existent, la o asumare a rolului fiecăruia pentru prosperitatea societăţii și, implicit, a individului.”, spune Bianca Tudor, Founder & CEO Elite Business Women.

„Dezvoltarea antreprenoriatului şi a ecosistemului antreprenorial a adus numeroase beneficii economiei româneşti. Observăm o apetenţă tot mai ridicată a românilor, în special a tinerilor, de a îşi deschide propria afacere: 53% dintre persoanele cu vârste între 18 şi 25 de ani iau în calcul înfiinţarea unei companii, conform unui studiu Ipsos MORI. În acest context, felicit iniţiativa Elite Business Women de a susţine antreprenoriatul românesc, prin înfiinţarea EBWIF, facilitând accesul femeilor antreprenor la un business de succes şi punând la dispoziţia lor cele mai importante ingrediente: capital, networking, expertiză în multe domenii şi industrii. Acest fond va putea să sprijine începutul vieţii unei companii, moment ce poate fi decisiv pentru fondatorii tineri, care se lovesc pentru prima dată de provocări birocratice fiscale sau juridice.”, declară Alina Georgescu Board Member EBWIF.

Primul pas este înscrierea în clubul de afaceri Elite Business Women, respectiv achitarea taxei de membership. Printre beneficiile afilierii se numără networking cu femei de afaceri experimentate şi de succes, promovarea propriului business în mediul online, suport din partea comunităţii EBW şi posibilitatea de a înscrie și alte antreprenoare în club.

Pentru fiecare nou membru înscris, persoana care face recomandarea primeşte un bonus de 20% din valoarea membershipului. În plus, alţi 20% merg către Elite Business Women Investment Fund.

Domeniile eligibile pentru a primi finanţare sunt: educaţie, sănătate, IT, servicii, AI, antreprenoriat social, producţie, marketing, consultanţă etc. Pot aplica afacerile deja înființate, care au în acționariat o femeie, cu minim 50% din acţiuni, compania să fie pe profit şi să nu fie implicată în litigii civile sau penale. Membrele Elite Business Women au prioritate la finanțare.



Cum se oferă finanţarea?

Membrele Elite Business Women au acces la toate planurile de afaceri depuse online de către aplicanţi şi, tot online, vor vota businessul pe care îl consideră potrivit pentru a primi finanţare. Perioada de înscriere este ianuarie-februarie 2020, iar procesul de selecţie durează până la 31 martie.





*Sursa: www.onrc.ro