GPeC SUMMIT își anunță startul: pe 4-5 noiembrie are loc evenimentul-cheie de E-Commerce și Digital Marketing al toamnei

GPeC SUMMIT, evenimentul de E-Commerce și Digital Marketing al toamnei, își anunță startul. Cele două zile de conferință vor avea loc pe 4 și 5 noiembrie la Teatrul Național București, unde speakeri de renume internațional vor fi prezenți pe scenă pentru prima dată în România, vor inspira și vor răspunde întrebărilor participanților dornici să afle ultimele noutăți din domeniul Digital.

Aflat deja la a paisprezecea ediție anuală, evenimentul GPeC SUMMIT aduce pe scena Teatrului Național București nu mai puțin de 7 speakeri internaționali citați în cele mai prestigioase publicații din lume, best-selling authors și cap de afiș al marilor conferințe de profil:

• Ryan Holiday (antreprenor, marketer și best-selling author)

• Vitaly Friedman (co-fondator și redactor-șef Smashing Magazine)

• Andy Crestodina (“Top 10 Online Marketing Experts to Watch”, potrivit Forbes)

• Christian Holst (co-fondator Baymard Institute, companie de Web Usability Research)

• Els Aerts (co-fondator AG Consult, expert în User Research)

• Angie Schottmuller (considerată Regina Strategiei de Content bazat pe Conversii)

• Tiffany daSilva (“One of the Most Influencial Growth Marketers”, potrivit Mashable)

Lor li se vor alătura cei mai buni specialiști din România, experți practicieni cu o vastă experiență în domeniu.

“An de an ne dorim să aducem pe scena GPeC SUMMIT speakeri după care publicul nostru râvnește. De exemplu, vedeta ediției din toamna anului trecut a fost Nir Eyal, autorul celebrei cărți “Hooked: How To Build Habit-Forming Products”, devorată de comunitatea specialiștilor în marketing online din România. Anul acesta, ni se alătură Ryan Holiday, cunoscut pentru filosofia lui care va inspira participanții la GPeC SUMMIT în strategia de Content Marketing, dar și pe plan personal prin învățăturile preluate din Stoicism,” a spus Andrei Radu, organizatorul GPeC.

Dincolo de speakerii mult așteptați, evenimentul le va oferi participanților oportunități de networking cu peste 800 de participanți C-level în fiecare zi, parteneriate și new business în zonele dedicate:

- zona de Expo unde vizitatorii vor putea interacționa cu cele mai inovatoare companii care oferă servicii și soluții pentru E-Commerce și Digital Marketing;

- zonele de prânz, cină și coffee breaks unde ideile se discută și iau amploare într-un context relaxat;

- Gala Cocktail – networking într-un cadru elitist, alături de principalii jucători din Comerțul Online Românesc invitați la Gala Premiilor eCommerce din seara de 5 noiembrie.

În mod tradițional, ediția de toamnă a GPeC SUMMIT se finalizează cu Gala Premiilor eCommerce, unde magazinelor online li se acordă cele mai importante distincții în urma Competiției GPeC pentru multiple categorii precum Cel mai bun Start-up, Cel mai bun magazin online Experienced sau Magazinul Anului în E-Commerce, cât și în funcție de produsele și serviciile comercializate – Alimente și Băuturi, Articole sportive, Fashion, IT&C etc.

Gala Premiilor eCommerce are loc în seara zilei de 5 noiembrie la Teatrul Național București și este prezentată de Andi Moisescu.

Înscrierile la GPeC SUMMIT 4-5 Noiembrie se fac pe website-ul organizatorului, iar prețul unui bilet de acces pornește de la 139 EUR + TVA pentru ambele zile de eveniment: https://www.gpec.ro/gpec-summit-noiembrie/GPeC 2019 este un eveniment powered by FAN Courier.