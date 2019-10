Aniversarea primului an HubDesign – Un spatiu unic de design si evenimente!

Pe 17 Octombrie, HubDesign a sarbatorit intr-o atmosfera uimitoare aniversarea primul an de la inaugurare. Un spatiu unic de design, conceput in serviciul arhitectilor, designerilor, dezvoltatorilor si contractantilor. Un an in care HubDesign, a devenit un centru important de intalnire al comunitatii de design.

Invitatii au intrat intr-o lume a elegantei si perfectiunii in care au putut admira elementele moderne de design care intregesc universul creativ al HubDesign. De asemenea, s-au putut bucurat de show-ul de live cooking oferit de unul dintre cei mai buni chefi din Romania, Alex Cirtu, si s-au delectat cu preparate gastronomice rafinate si muzica buna.

A fost o aniversare la care invitatii au fost fermecati atat de atmosfera placuta cat si de minunatele colectii de design ale unor companiilor consacrate din domeniul Home&Deco precum: Franke, Silver Decor, Tambour Romania, Magniflex, SiPro, Ramon Soler, Diqis, Front Vopsit. Partenerii Leonidas Universitate, Domeniul Bogdan, Schlumberger, Moritz Eis, au contribuit la o petrecere reusita.

Inca de la inaugurare, HubDesign a promis comunitatii din domeniul Home&Deco ca o va sustine si o va inspira, punandu-i la dispozitie spatiul si resursele necesare pentru desfasurarea procesului creativ.

HubDesign a gazduit in primul sau an numeroase evenimente corporate, brunch-uri si workshop-uri dedicate companiilor Home&Deco menite sa aduca impreuna designerii si arhitectii.

Renumit pentru spiritul sau prietenos, inclusiv si deschis, HubDesign, este un spatiu ideal pentru un eveniment la cele mai inalte standarde de calitate. Spatiul expozitional este transformat intr-un spatiu relational in HubDesign. Aici au loc cele mai renumite evenimente corporate. Noi dinamici relationale pot fi dezvoltate in HubDesign, iar apoi continuate pentru a mentine un nivel constant ridicat de interes si atentie.

Programeaza o vizita in HubDesign. Spune care este viziunea ta, iar HubDesign va fi partenerul care se va asigura ca evenimentul tau va fi unul de succes.