Somnul în timpul zilei e benefic pentru sănătate. Cu o condiţie

Siesta, ale cărei binefaceri pentru sănătate sunt periodic lăudate, ar avea legătură cu un risc sporit de diabet în cazul în care durează mai mult de o oră, potrivit unui studiu japonez.

Persoanele care obișnuiesc sieste mai mari de 60 de minute pe zi prezintă "un risc semnificativ mai mare" de a suferi de diabet de tip 2 în comparaţie cu cele care nu dorm ziua, au observat patru cercetători de la Universitatea din Tokio. Aceştia nu au identificat însă o legătură de tip cauză-efect.



Acest risc suplimentar ar fi de 45%, potrivit acestui studiu prezentat cu prilejul unui congres al Asociației Europene pentru Studiul Diabetului (European Association for the Study of Diabetes, EASD), în Germania, relatează AFP, citată de Agerpres.



Diabetul de tip 2, care reprezintă 90% din cazurile de diabet, corespunde incapacității organismului de a regla nivelul zahărului din sânge.

Dacă nu este tratată, această hiperglicemie poate cauza grave probleme de sănătate precum orbirea, scăderea sensibilității nervilor și afecțiuni cardiovasculare.Cercetătorii, care au analizat 21 de studii referitoare la peste 300.000 de persoane în total, nu au găsit vreo legătură statistică între durata siestelor și riscul de obezitate.