Anemia în sarcina. Simptome, riscuri si tratament

Tipuri de anemie in sarcina:

Factorii de risc pentru aparitia anemiei in sarcina:

Simptome:

Teste pentru diagnosticul anemiei

Tratament

Cum putem preveni aparitia anemiei?

Anemia feripriva usoara este normala in sarcina, dar poti dezvorta si forme de anemie severa datorate lipsei de fier sau vitamine sau altor cauze.Anemia te poate face sa te simti obosita si lasata netratata creste riscul de complicatii ca nasterea prematura.- Anemia feripriva- apare datorita deficitului de fier care duce la scaderea hemoglobinei si la scaderea oxigenului ce poate fi transportat. Este cea mai frecventa forma de anemie in sarcina.- Anemie prin deficit de folati apare atunci cand dieta nu poate asigura necesarul de folati. Deficitul de folati poate duce la malformatii congenitale ca defecte de tub neural si greutate mica la nastere- Decifitul de vitamina B12 atunci cand apare organismul nu poate produce suficiente celule rosii. Femeile vegetariene au un risc crescut de a dezvolta acest tip de anemie care poate contrinui la aparitia defectelor genetica ca malformatiile de tub neural si poate duce la nastere prematura.Toate gravidele au un risc crescut de aparitie a anemiei datorita cresterii necesarului de fier si folati in sarcina, dar riscurile sunt si mai mari in:- Sarcina multipla- Sarcini la distanta mica una de alta- Varsaturi repetate- Sangerari repetate- Varsta foarte tanara- Anemie dinainte de sarcina- Tegumente palide- Obosela si slabiciune generala- Ameteala- Tahicardie- Lipsa de concentrare- Greutate in respiratieIn anemia usoara simptomele pot lipsi.Inca de la prima vizita in sarcina medicul va recomanda hemoleucograma completa cu testarea hemoglobinei si hematocritului.Daca acestea sunt scazute medicul poate recomanda si alte teste pentru a stabilii ce forma de anemie exista.Chiar daca nu ai anemie la inceputul sarcinii medicul va recomanda repetarea hemogramei de mai multe ori pe parcursul sarcinii.In functie de tipul anemiei medicul va recomanda suplimente cu fier, folati sau vit B12. De asemenea va indica introducerea in alimentatie a alimentelor bogate in fier sau folati sau vit B12. De asemenea, va trebui sa revii pentru reevaluare.In unele cazuri medicul ginecolog va recomanda un consult la medicul hematolog.Riscurile anemiei in sarcinaAnemia feripriva severa si netratata poate duce la nastere prenatura si greutate mica la nastere, necesitate de transfuzie dupa nastere, depresie postpartum, nou nascut cu anemie si deficite de dezvoltare.Anemia prin deficit de folati netratata poate duce la nastere prematura si greutate mica la nastere, malformatii congenitale ale coloanei vertebrale si creierului.Deficitul de vitamina B12 netratat creste sansele de aparitie a malformatiilorde tub neural.Consumul de alimente bogate in fier precum legume verzi, carne rosie, nuci si seminte, fasole, oua, scade riscul de aparitie a anemiei feriprive.De asemenea, consumul alimentelor bogate in vitamina C creste abdorbtia fierului.Legumele verzi, citricele, fasolea uscata, painea si cerealele fortificate cu acid folic pot ajuta la prevenirea anemiei prin deficit de folati.Gravidele cu dieta vegetariana sau vegana trebuie sa ia supliment de vitamina B12 atat in sarcina cat si in alaptare.