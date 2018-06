Greturile si varsaturile in primul trimestru de sarcina

Greturile si varsaturile afecteaza cam jumatate din femeile gravide si pot fi un semn de sarcina, care apare de obicei in jurul varstei de 6 saptamani de sarcina si poate persista pana la 9-12 saptamani. Se numesc popular “greturile de dimineata”, dar ele pot aparea oricand parcusul zilei.

Iata cateva masuri ce le poti lua pentru a ameliora greturile si varsaturile din primul trimestru de sarcina:

Greturile nu sunt periculoase pentru bebelus sau pentru gravida. Daca in schimb gravida prezinta mai multe episoade zilnice de varsaturi, atunci sufera de disgravidie de prim trimestru sau hiperemesis gravidarium, iar daca aceasta este sever, poate duce la chiar la deces din cauza deshidratarii si dezechilibrelor hidroelectrolitice.- Mananca putin si des- Bea cate putin de multe ori pe zi- Mananca biscuiti sarati dimineata inainte de a te ridica- Evita mirosurile puternice- Evita sa stai la temperatura foarte ridicata- Ia vitaminele prenatale si acidul folic dupa masa- Nu te intinde imediat dupa ce ai mancat- Nu consuma alimente condimentate sau picante- Consuma alimente si bauturi cu ghimbir care se pare ca amelioreaza simptomeleDaca simtomele nu se reduc cu aceste schimbari, medicul va poate recomanda pe perioade scurta medicatie antiemetica.Este foarte important sa discuti cu medicul daca varsaturile se repeta.Hiperemesis gravidarium se caracterizeaza prin greata severa, varsaturi repetate, scadere in greutate.Cazurile usoare pot fi tratate cu medicatie antiacida, odihna, perfuzii de rehidratare si masuri igienodietetice.Cazurile severe trebuie internate in sptal sub supraveghere medicala, hranite si hidratate paravenos.