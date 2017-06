Care sunt simptomele cancerului de piele cauzat de soare

Crezi că iei cele mai bune decizii atunci când vine vorba de protecția solară? Există câteva simptome ale cancerului de piele cauzat de soare, de care probabil că nu știai până în prezent. Iată despre ce este vorba!

La ce simptome ale cancerului de piele cauzat de soare ar trebui să fii atent?

Aplici loțiuni și creme cu protecție solară pe fața ta în fiecare zi, însă îți aduci aminte să îți protejezi și restul corpului de razele ultraviolete? Îți aduci aminte să aplici loțiunea cu protecție solară chiar și atunci când este înnorat? Porți ochelari de soare și pălării atunci când ești la un festival în aer liber sau la plajă? Am trăit în perioada în care mersul la solar era destul de popular, însă am devenit mult mai conștienți de pericolele expunerii la soare și importanța aplicării unei loțiuni cu protecție solare. Cu toate acestea, ratele cancerului de piele sunt în creștere.Cercetările efectuate de Mayo Clinic au ajuns la concluzia că a crescut incidența a două tipuri de cancer de piele în ultimii ani. Diagnosticul de carcinom cu celule scuamoase a crescut cu 263% între anii 2000 și 2010. O altă formă comună de cancer de piele, carcinomul bazocelular, a crescut cu 145% în rândul femeilor. Cercetătorii au descoperit că femeile cu vârsta cuprinsă între 30 și 49 de ani sunt supuse celui mai mare risc de apariție a carcinomului bazocelular.Acesta apare sub forma unei umflături mici perlate sau cu aspect cerat pe piele. Poate arăta ca un coș sau ca o aluniță mică și este, de obicei, roz sau are o culoare diferită de cea a pielii. Aceasta este cea mai frecvent întâlnită formă de cancer de piele.În ceea ce privește carcinomul cu celule scuamoase, acesta se prezintă ca o creștere neagră, de obicei, care poate sângera dacă este zgâriată sau lovită. Aceasta este a doua cea mai comună formă de cancer de piele.Ambele tipuri de cancer de piele pot fi îndepărtate și nu se răspândesc adesea în momentul în care sunt descoperite și tratate la timp, dar este important să fii conștient de ceea ce poți face pentru a preveni cancerul de piele în primă instanță. Nu ești ferit de soare nici măcar atunci când ești în mașină.Cu toate că există atât de multe informații disponibile cu privire la utilizarea protecției solare, cei mai mulți oameni nu o folosesc zilnic, conform dermatologilor. Iar razele ultraviolete pătrund în piele în fiecare zi, indiferent dacă este soare sau înnorat, așa că este important să folosești în fiecare zi o cremă cu protecție solară cu SPF 30.