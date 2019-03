De ce unii oameni adorm mai ușor în avion?

Oare de ce unele persoane nu pot adormi nici după ce au coborât din avion, în timp de altele visează frumos, chiar și 11 ore într-o cursă mai lungă?

Dacă zbori des cu avionul vei observa că îți poate afecta și ritmul de odihnă, mai ales dacă nu prinzi zboruri care să se încadreze în programul tău. Ritmul circadian al organismului poate fi dereglat dacă nu ești atent, iar felul în care te adaptezi nu va fi neapărat prin adormirea instantanee în avion, indiferent de oră. În unele cazuri zborurile dese pot crea un ciclu al insomniei. Nu contează dacă este un zbor scurt sau unul care durează peste 7 ore. Contează mai mult la ce oră este și care este starea ta. „Chiar și atunci când nu zbor decât o oră și jumătate și nu a trecut mult timp de când m-am sculat de dimineață, tot adorm în avion”, povestește Kenny Colvin, om de afaceri care călătorește între Tokyo și New York foarte des.

„Din momentul în care mi-am rezervat un zbor mă gândesc deja că voi trage un pui de somn în avion și mă înveselesc”, spune Francesca Morgan, ziaristă din Miami. „Este foarte interesant cum unii oameni nu pot adormi într-un loc public, în cadrul unei ședințe sau citind o carte, dar dacă îi sui în avion adorm fără probleme”, spune dr. Christopher Winter, specialist în somnologie din Virginia. Pentru persoanele care în mod obișnuit au probleme când trebuie să adoarmă sau care nu dorm după-amiaza un zbor cu avionul ar putea fi excepția de la regulă și o ocazie ideală pentru a se odihni așa cum trebuie.

De asemenea, există și persoane care se situează la polul opus. „Mergeam la facultate în San Diego și zburam des acasă în New York și mă simțeam ca și cum eram singura trează din avion, chiar și atunci când eram obosită. Ajungeam acasă cu ochii înroșiti. Probabil că nu adorm pentru că știu că avionul nu stă pe loc, plus că mi se pare foarte complicat să visez când stau pe un scaun”, povestește AnnaLee Barcaly, fotograf din New York.

Susannah Chen, scriitoare din San Francisco, spune că nu a dormit niciodată bine într-un avion, nici măcar atunci când are un scaun care se poate lăsa la orizontală asemenea unui pat. „După ce am stat trează într-un zbor de 14 ore spre Taiwan am ajuns la concluzia că este vorba despre aerul prea uscat din jurul meu. Îmi este sete tot timpul și trebuie să merg des la toaletă, ceea ce nu îmi permite să adorm profund”, spune aceasta.

Oare de ce unii oameni adorm ușor în avion în ciuda zgomotelor, mișcării și a prezenței celorlalți? Și de ce alții nu pot adormi nici măcar pe un scaun de la clasa 1, în cele mai bune condiții?

„Inactivitatea indusă prin statul jos favorizează somnolența”, potrivit dr. Winter. Una dintre explicațiile posibile se referă la dependența de muncă.Dacă ești tot timpul conectat cu diferitele atribuții și proiecte de la serviciu, intervalul în care zbori este o șansă de a te relaxa. Potrivit specialiștilor, la începutul zborului este posibil să lucrezi pe laptop, dar în cele mai multe cazuri ajungi să adormi pentru că te relaxezi., potrivit dr. Winter.

În plus, zgomotul motoarelor poate acționa ca un zgomot alb, ceea ce va ajuta unele persoane să se relaxeze, distrăgându-le atenția de la gândurile proprii. Lumina mai redusă ca intensitate și temperatura răcoroasă, care amintesc de noapte, favorizează odihna. Mișcarea avionului poate fi asemănată și cu o legănare, iar unele persoane vor adormi mai ușor tocmai datorită acestui factor. Pe lângă toate acestea, dacă ai stat treaz până târziu pentru a împacheta sau dacă nu ai avut timp să dormi atât cât ai fi vrut în zilele precedente cresc șansele să tragi un pui de somn de îndată ce ești în avion.

„Creierul poate fi condiționat dacă ai respectat mereu exact aceeași oră de culcare. Nu vei reuși să dormi în aceste condiții”, spune dr. Winter. De asemenea, este posibil că nu poată adormi pentru că se concentrează prea intens pe acest obiectiv sau pentru că este deja convinsă că nu poate dormi într-un avion care se mișcă. Călătorii care suferă de anxietate vor fi foarte sensibili la toți stimulii din jurul lor și din cauză că vor să aibă totul sub control nu vor putea să închidă ochii mai mult de câteva clipe. În plus, cei care sunt mai înalți ar putea să nu aibă suficient spațiu pentru a avea o poziție relaxantă. La fel de comun este și scenariul în care o persoană nu poate deloc să adoarmă.Poate este din cauză că nu are patul de acasă sau ora nu este cea de culcare., spune dr. Winter. De asemenea, este posibil că nu poată adormi pentru că se concentrează prea intens pe acest obiectiv sau pentru că este deja convinsă că nu poate dormi într-un avion care se mișcă. Călătorii care suferă de anxietate vor fi foarte sensibili la toți stimulii din jurul lor și din cauză că vor să aibă totul sub control nu vor putea să închidă ochii mai mult de câteva clipe. În plus, cei care sunt mai înalți ar putea să nu aibă suficient spațiu pentru a avea o poziție relaxantă.

Dacă vrei să încerci să dormi și tu în timpul următorului zbor este recomandat să te scoli devreme și să eviți să dormi în timpul zilei. Ți-ai putea aduce o pernă sau chiar o bluză de pijama, o mască de dormit, dopuri de urechi, haine călduroase sau o pătură, dacă ți se pare că este prea rece pentru a adormi.