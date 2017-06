9 sfaturi pentru problemele legate de somn

Uneori, fiecare dintre noi are nevoie doar de o pătură călduroasă, de perna preferată şi de un somn bun. Dar nu e întotdeauna posibil!

Un stil de viaţă agitat, îngrijorările constante şi problemele de sănătate nu permite acest lucru întotdeauna. În cazul în care ceaiul de muşeţel nu mai e de folos, ştiinţa vine să ne salveze! BrighSide ne prezintă câteva sfaturi cu privire la modul în care putem face faţă oboselii şi insomniei pe termen scurt:- refuză ceaiul şi cafeaua cu 7 ore înainte de a merge la culcare- fă exerciţii în fiecare dimineaţă- dormi pe o parte cu mâinile sub cap- pulverizează-ţi nasul cu o soluţie salină înainte de culcare- evită alcoolul- schimbă perna cel puţin o dată la 2 ani- alege pernele din latex- nu consuma alcool înainte de culcare- asigură-te că temperatura camerei să fie 20-22°C- consultă un medic- dormi pe partea stângă cu capul pe o pernă mare ridicată- dormi pe spate, ţinând în braţe o pernă- trezeşte-te în fiecare zi la aceeaşi oră, chiar şi în weekend- masează zona afectată, încălzeşte-o şi înţinde-ţi muşchii- pune o pernă sub coapse dacă dormi pe burtă, sau sub picioare dacă dormi pe spate