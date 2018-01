Condimentele pot să transforme total un preparat atunci când sunt folosite în combinațiile perfecte. Descoperă ce condimente fac mâncarea mai sănătoasă!

Unul dintre cele mai importante motive pentru care ar fi bine să începi să folosești mai des condimentele în mâncărurile tale este tocmai datorită faptului că vei reduce cantitatea de sare. Atunci când mâncarea este aromată și gustoasă datorită ierburilor aromatice și a condimentelor folosite, nu vei simți nevoia să folosești o cantitate foarte mare de sare. Acest lucru este deosebit de benefic pentru sănătatea inimii și a rinichilor, fiind o regulă de bază în special pentru persoanele care suferă de hipertensiune arterială.





Astfel, vei evita o cantitate exagerată de sare, iar mâncărurile tale vor fi mult mai gustoase daorită condimentelor folosite. În plus, după cum știi, unele dintre aceste condimente au un efect spectaculos asupra sistemului digestiv și stimulează arderea grăsimilor, fără să aducă un surplus de calorii.





Iată care sunt cele 5 condimente recomandate de publicația today.com ca fiind esențiale în alimentația noastră. Ele sunt benefice pentru sănătate și transformă total orice preparat în unul mult mai aromat și gustos.

5 condimente care fac mâncarea mai sănătoasă









1. Fulgii de ardei iute

Sunt ușor de păstrat și conferă un gust picant, fără să fie prea puternic. Datorită conținutului ridicat de capsaicină, fulgii de ardei iute stimulează arderea grăsimilor și ajută la un tranzit intestinal bun. Nu trebuie să exagerezi cu consumul lor, ci să îi folosești cu măsură, în funcție de gusturile tale.





Folosind fulgii de ardei iute în loc de o cantitate mai mare de sare vei scădea tensiunea arterială, deoarece capsaicina din ardeiul iute este recunoscută pentru acest efect. De asemenea, poți să amesteci fulgi de ardei iute cu apă caldă, lămâie, ghimbir și lămâie pentru a obține o băutură sănătoasă care întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli iarna.





Folosește fulgii de ardei iute în tocănițele de legume, peste omleta de la micul dejun, în ciorbe, paste și preparatele din carne pe care le consumi.









2. Ghimbirul

S-au descoperit peste 500 de compuşi în rădăcina de ghimbir, toţi având efecte spectaculoase asupra corpului nostru. Numeroase studii au arătat că ghimbirul are efect anticancerigen.

Nu numai că protejează corpul de cancer, dar el s-a dovedit că micşorează tumorile deja existente şi împiedică răspândirea acestora în corp.Gingerolul, o substanţă care se regăseşte în ghimbir, este responsabilă cu acest efect miraculos asupra corpului, se arată într-un studiu apărut în National Center for Biotechnology Information.





Include zilnic ghimbirul în alimentația ta, deoarece este și un adjuvant excelent pentru digestie, favorizând arderea grăsimilor. De asemenea, are un efect de încălzire asupra corpului, astfel că este un condimente excelent în sezonul rece. Ceaiul de ghimbir cu lămâie și puțină miere de albine este foarte sănătos și merită să fie consumat zilnic.









3. Cardamomul

Este un condiment foarte aromat, folosit adesea în cafea pentru a-i potența proprietățile stimulatoare, a-i îmbogăți aroma și pentru a-i reduce din toxicitate. Cardamomul se combină foarte bine cu scorțișoara în orice prăjitură, iar în plus s-a demonstrat că are un efect antiinflamator datorită flavonoizilor din conținutul său. Cardamomul mai are efect antiseptic și împiedică formarea bacteriilor care cauzează respirația urât mirositoare (halena). Este un condiment care merge de minune la prăjituri, în cafea, dar și în diverse preparate cu specific oriental.









4. Turmericul

Cu siguranță ai auzit deja despre efectele benefice ale turmericului, acea pulbere care se regăsește în curry și care conferă o culoare intensă de galben mâncărurilor. Turmericul este un condiment cu puternic efect antiinflamator pe care ar trebui să-l includem cât mai des în mâncărurile noastre. El conține curcumină despre care oamenii de știință susțin că este una dintre cele mai puternice substanțe cu efect antioxidant și antiinflamator. Tocănițele cu curry, orezul cu turmeric, laptele vegetal cu turmeric, terciul de ovăz sau ceaiul cu turmeric și ghimbir sunt câteva dintre opțiunile pe care le ai ca să consumi mai des turmericul.









5. Scorțișoara

Dacă o consumi deja destul de des este foarte bine, deoarece scorțișoara este foarte benefică pentru sănătate. Ea are un efect de încălzire asupra corpului și stimulează arderea grăsimilor. Mai mult, scorțișoara s-a dovedit a avea un puternic efect antimicrobian și antifungic, fiind adesea folosită în medicina chineză. Folosește zilnic scorțișoară pe care o poți presăra în cafea, în terciul de ovăz de la micul dejun, peste legume la cuptor, în supe, risotto, smoothie-uri și marinadele pentru anumite sortimente de carne. De asemenea, scorțișoara îndulcește puțin preparatul, astfel că nu mai trebuie să folosești atât de mult zahăr.