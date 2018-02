Feng Shui în mașină: ce trebuie să ai și ce nu pentru siguranță și liniște

Feng Shui este o veche artă chineză, care te ajută să creezi un mediu înconjurător pozitiv, prin aranjarea casei, biroului și chiar și mormântului, pentru a îmbunătăți viața și viața de apoi.

Ce trebuie să știi pentru a aplica Feng Shui în mașină?

Iar acum poți aplica Feng Shui în mașină. Iată câteva sfaturi care te pot ajuta să creezi o experiență mai plăcută atunci când ești la volan!O treime din timpul vieții noastre este petrecut în dormitor, 90.000 de ore lucrăm și trei ani sunt dedicați timpului petrecut în baie. Să nu uităm și perioada considerabilă de timp petrecută în spatele volanului. În medie, un șofer stă peste 100 de ore pe an în mașina sa. Prin urmare, un mediu relaxat în mașină reprezintă un concept pe care trebuie să-l avem în vedere atunci când vine vorba de designul mașinii. Punem lămpi și oglinzi în mod strategic în casele noastre, așa că de ce nu am face același lucru și în mașină?Folosind harta taoistă bagua, care descompune principiile fundamentale ale realității în concepte interdependente, poți aplica diferite elemente în designul modelului mașinii, cum ar fi elemente legate de carieră, cunoștințe, sănătate, bogăție, relații, familie, faimă, copii, creativitate.În plus, poți urma și câteva sfaturi pentru îmbunătățirea chi-ului din mașină, cum ar fi evitarea acumulării de lucruri în mașină și denumirea mașinii.Atunci când îi dai un nume mașinii, nu faci decât să încurajezi formarea unei legături puternice cu vehiculul tău. Este recomandat și să alegi o culoare a mașinii care să îți echilibreze personalitatea, deoarece culoarea este un element important în Feng Shui. Utilizarea simbolurilor reprezintă o altă caracteristică importantă. Poți adăuga o mică statuetă, o medalie sau o imagine, ca un memento pentru a conduce cu atenție, pentru a fi politicos în trafic sau chiar pentru a reduce stresul. Poți adăuga acest obiect chiar și în torpedou.Poate că armonia și fluxul de energie din interiorul mașinii vor diminua presiunea pe care o simți din cauza creșterii prețului benzinei, a congestionării traficului, a tarifelor mari de parcare, a rovinietelor și a nervilor din trafic.Aplici tehnicile Feng Shui în mașină, acasă sau la birou? Dacă nu, ce părere ai despre utilizarea lor pentru a crea o experiență de condus mai confortabilă și relaxantă?