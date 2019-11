Cum să trăiești viața pe care ți-o dorești – Fericirea e la 3 pași distanță

Adevarata fericire pornește din interior. Tu ești singura persoană responsabilă pentru tot ceea ce ai în viața ta. Doar tu deții puterea interioară de a trai viața pe care ți-o dorești.

Invata sa te gandesti si la tine, nu doar la ceilalti

Suntem fiinte sociale, dorim sa ne afirmam, sa fim pe placul altor persoane si sa cream conexiuni. Insa de cele mai multe ori ne pierdem in detalii si uitam sa privim in interiorul nostru. Poate ca de multe ori te-ai intrebat si tu cum poti sa traiesti viata pe care ti-ai imaginat-o dintotdeauna, iar raspunsurile nu au venit usor.Foarte mult timp am crezut ca fericirea mea depinde de alte persoane. De evenimente, situatii favorabile sau atentii care imi faceau ziua mai frumoasa. Foarte mult timp am crezut ca fericirea este ceva ce ia nastere din exterior, insa adevarata stare de bine inseamna mai mult decat o multumire de moment.Adevarata liniste porneste din interior.Mi-a luat ceva ani sa inteleg ca totul porneste din interiorul meu. Din modul in care gandesc si din modul in care aleg sa privesc unele situatii. Mi-a luat mult timp sa inteleg ca nimeni nu detine controlul asupra mea si ca totul se intampla doar cu voia mea.