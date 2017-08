Cum îți dai seama când cineva face pe victima

Ai observat până acum persoane care se victimizează? Dacă da, care au fost semnele care te-au făcut să ai această părere? Mai jos, regăsești câteva indicii care te vor ajuta întotdeauna să îți dai seama când cineva face pe victima. Iată care sunt acestea!

Semne care indică faptul că cineva face pe victimaAcesta este un semn clasic al comportamentului victimelor. O persoană care se victimizează are probleme când trebuie să accepte că a contribuit la o problemă și nu își poate asuma responsabilitatea pentru situația în care se află. În schimb, arată cu degetul alți vinovați sau ignoră rolul său în perpetuarea problemei.Victimele cred că sunt la mila tuturor. De obicei, o victimă nu va face progrese sau nu va avansa în viața sa, deoarece crede că este neputincioasă. Ca urmare, viața sa stagnează. Dacă ar fi să întrebi o astfel de persoană de ce, ți s-ar da o listă întreagă cu motive pentru care este blocată. Însă victima nu va spune ce intenționează să facă cu privire la lipsa sa de progres din viață.Aceasta ar putea fi un comportament ascuns, ceea ce înseamnă că victima nu arată la exterior că se simte neputincioasă. În schimb, va încerca să fie manipulativativă și coercitivă pentru a obține ceea ce are nevoie. S-ar putea să fi intrat în contact cu o persoană care are această problemă.De obicei, victima reprezintă persoana care se simte nesigură și are nevoie constantă să știe cele mai noi bârfe.Această problemă nu are legătură doar că încrederea în ceilalți. Este, de fapt, o problemă a victimei care crede că nu este ea însăși o persoană de încredere. Așa că face presupunerea că și ceilalți oameni sunt ca ea.În relații, victimele nu au nicio limită. Nu știu când să spună că este suficient sau când trebuie să se oprească.Victima se luptă cu obiceiul de a se compara cu alții într-un mod negativ. Adevărul este că tuturor ni se întâmplă să ne comparăm uneori cu alții, însă nu ne lăsăm viața ghidată de acest lucru.Victimele fac un obicei din a-și plânge de milă. Li se pare că ceilalți oameni nu le arată simpatie sau empatie, așa că încearcă să-și ofere aceste lucruri singuri.