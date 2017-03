Val Kilmer, obsedat de Cate Blanchett: „Am avut două vise cu ea, iar soţul său nu apărea în ele“

Actorul despre care s-a scris că e bolnav de cancer se ţine de şotii. El a spus că a plecat în Australia după Cate Blanchett, dar a dat de soţul vedetei.

După toate speculaţiile potrivit cărora ar fi bolnav de cancer la gât, Val Kilmer se ţine de şotii. Fostului "Sfânt" îi fuge mintea numaidecât la Cate Blanchett, pe care recunoaşte că o iubeşte, iar faptul că actriţa australiană în vârstă de 47 de ani este căsătorită şi are patru copii nu reprezintă o problemă pentru el, relatează Daily Mail.



Starul din "Doors" şi "Batman Forever" susţine chiar că a călătorit până în Australia pentru a o vedea pe Cate, dar în schimb a dat de soţul acesteia, Andrew Upton. "Odată am zburat până în Australia doar ca să vorbesc cu Cate Blaanchett. Soţul ei m-a întâlnit primul", a scris actorul în vârstă de 57 de ani pe contul lui de Twitter. Dar mărturisirea lui nu s-a oprit aici. Iar ceea ce a urmat e şi mai şi: "Am avut de curând două vise cu #CateBlanchett. Soţul ei nu era în ele", a plusat actorul.



În urmă cu câteva zile, Val Kilmer a scris pe Twitter că o apreciază pe Cate pentru felul ei de a fi: "E o persoană minunată. Unele superstaruri nu sunt aşa.



Pentru fanii actorului, ironia de care dă dovadă este un semn bun după luni la rând în care au persistat zvonuri că ar fi grav bolnav şi că ascunde că are probleme de sănătate.

În noiembrie anul trecut, Michael Douglas declara într-un interviu că Val Kilmer are cancer şi că boala ar putea fi localizată la nivelul gâtului sau limbii. Dezvăluirea actorului care a suferit la rândul lui de cancer era destul de credibilă, mai ales că în 2015 Kilmer a fost internat în spital după o hemoragie la nivelul gâtului. El a negat atunci că ar suferi de cancer.



În ultimii doi ani, starul din "Top Gun" şi "The Doors" a avut rare apariţii publice, iar acestea au generat de fiecare dată semne de întrebare asupra stării lui de sănătate, Kilmer părând vizibil slăbit şi îmbătrânit. Cu toate acestea, el a negat de fiecare dată că ar fi bolnav. "Toate poveştile negative care se scriu despre el nu fac altceva decât să vândă mai multe bilete la discursurile mele şi să o supere pe mama", a scris starul pentru a combate informaţiile despre starea lui de sănătate.