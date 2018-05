Shannen Doherty continuă lupta cu cancerul: Vedeta va fi operată

Vedeta din serialul „Beverly Hills“ a anunţat că va fi supusă unei operaţii şi le-a mulţumit celor care au donat sânge pentru ea.

La aproape un an după ce a anunţat că boala a intrat în remisie, Shannen Doherty şi-a reluat viaţa obişnuită şi a avut mai multe apariţii publice. Dar lupta cu cancerul nu se termină niciodată, pentru că acesta se poate întoarce oricând, iar actriţa trebuie să se supună periodic unor controale şi intervenţii medicale. Chiar dacă rezultatele analizelor medicale sunt favorabile, nicio zi nu mai este la fel după diagnosticul care i-a schimbat complet viaţa. Actriţa trebuie să-şi păstreze optimismul şi determinarea şi să fie cu ochii în patru la orice semnal al corpului, respectând, totodată, indicaţiile medicilor.



Este ceea ce şi face vedeta din "Beverly Hills 90210". Ea a anunţat recent că va suporta o operaţie, despre care nu a dat detalii, şi că are nevoie de o rezervă de sânge pentru eventualitatea în care s-ar impune o transfuzie sanguină în cadrul acestei intervenţii, scrie Today. "Doctorul strânge sânge pentru operaţia următoare. A fost răbdător, drăguţ şi foarte bun", a scris pe Instagram actriţa în vârstă de 47 de ani, lângă o fotografie în care zâmbeşte alături de doctorul ei.



Într-un update la postarea sa, Shannen le-a mulţumit celor care au donat sânge pentru ea. "Aşadar, doi dintre ei vin o dată la două săptămâni şi donează, ceea ce le ia două ore. O altă fată vine cât de des poate pentru a dona sânge. , a scris actriţa.



Doherty a fost diagnosticată cu cancer de sân în 2015. Analizele au indicat că tumorile s-au răspândit în sistemul limfatic, iar în mai 2016 a suferit o operație de mastectomie la un sân. Pe lângă tratamentul clasic, vedeta a apelat și la abordări neconvenţionale.



Pe parcursul întregii sale bătălii cu cancerul, Shannen Doherty a continuat să-și țină fanii la curent cu situaţia sa, cu senzațiile și noutățile pe care le avea, fără niciun secret, pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă mai bine prin ce trec bolnavii de cancer. Vedeta a postat pe Instagram fotografii de la şedinţele de tratament, dar şi momente emoţionante, precum cel când şi-a ras părul pentru radioterapie



Atitudinea sa bravă și deschisă i-a adus imediat respectul presei și admirația publicului. "Da, am cancer de sân, și fac tratament. Continui să mănânc bine, să fac exerciții și să privesc viața pozitiv. Le sunt recunoscătoare familiei, prietenilor și doctorilor pentru sprijinul lor și, desigur, fanilor care au fost aproape de mine", declara vedeta pentru People, în 2015.